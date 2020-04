Michael Bisping profite de la rivalité entre Israël Adesanya et Jon Jones, et aime les chances d’Adesanya de se battre

Michael Bisping est en train de trouver des moyens de se divertir à la retraite, ce qui inclut de regarder ses collègues stars de l’UFC se prendre des photos.

Depuis qu’il s’est officiellement éloigné de la concurrence active en 2018, Bisping est resté ancré dans la communauté MMA, travaillant comme analyste pour l’UFC et hébergeant également son podcast hebdomadaire Believe You Me. L’un des scénarios actuels dont “The Count” a profité est la querelle en cours entre le champion des poids moyens Israel Adesanya et le champion des poids lourds Jon Jones.

Lors d’une apparition sur Submission Radio, Bisping a parlé d’être un fan d’Adesanya et pourquoi “The Last Stylebender” fait un bon clinquant pour Jones même s’ils ne se rencontrent jamais dans l’octogone.

“Izzy est exceptionnel”, a déclaré Bisping (transcription via Denis Shkuratov). «Il est génial, il est invaincu, ce qui est très, très commercialisable. Il a l’air bien, il parle bien, il se bat bien. Le gars est une superstar. Il a toutes les qualités que l’UFC recherche dans une superstar et il se bat très bien. D’accord, le dernier combat contre Yoel (Romero), personne ne veut revoir ça, mais c’est comme ça. Écoutez, vous ne pouvez pas nier que ce fut un combat de merde. Cela ne veut pas dire qu’il est un combattant s * it, parce qu’il n’est pas un combattant s * it, il est exceptionnel, il est le champion du monde pour une raison. Mais, vous savez, de temps en temps, cela arrive parfois sur le plan stylistique. Yoel est un artiste sérieux, il a beaucoup de pouvoir et a évidemment le pedigree de catch. Il faut donc être prudent. Et il en faut deux pour le tango, ils étaient tous les deux aussi mauvais l’un que l’autre. Ce fut un combat s * itty, c’est ce que c’est. Il a pris la décision, oubliez ça, c’est du passé, c’est toute l’histoire. Mais non, il est exceptionnel, il aura un bel avenir. Il est encore jeune.

«Et j’aime ce qu’il fait avec Jon Jones, j’aime ce qu’il fait. Je ne sais pas si ce combat aura lieu. Ce ne sera probablement pas le cas. Pas de sitôt. Je pense que Jon parle de monter en poids lourd, donc évidemment cela mettrait une barrière entre eux, mais j’aime ça. J’ai certainement aimé voir Israël parler de Jon Jones. C’est drôle. Je reste assis le matin à manger mes cornflakes et j’en retire un petit rire. Donc, oui, non, il est génial, il est génial. Je suis un grand fan.”

L’ascension d’Adesanya à la célébrité de l’UFC a fait face à quelques hoquets, avec son style de combat flashy, sa bravade et ses entrées élaborées divisant l’opinion des fans. Sa première défense du titre contre Yoel Romero à l’UFC 248 le mois dernier a été largement rejetée en raison d’un manque d’action, malgré le fait qu’Adesanya ait réussi à conserver son championnat par décision unanime.

La suite pour Adesanya n’est pas claire après une sortie aussi peu attrayante. Avant le combat avec Romero, Adesanya avait été si impliqué dans la discussion d’un combat potentiel avec Jones qu’il a mentionné la possibilité de passer au poids lourd si Jones le faisait, comme cela a souvent été spéculé.

Bisping a d’abord ri de cette suggestion, mais aime les chances d’Adesanya contre Jones s’ils se rencontrent à un poids raisonnable et si le combat est principalement un duel frappant.

“Écoutez, sur les pieds, ils correspondraient assez bien”, a déclaré Bisping. «Je ne vois pas pourquoi Israël n’aurait pas au moins un pied d’égalité ou potentiellement un avantage. Jones n’est pas – je veux dire, nous avons vu dans ses derniers combats qu’il n’est pas invincible, il n’est pas surhumain, il est battable. Tout le monde est battable, croyez-moi. Et Jon, plus il le fait, plus il y va, c’est une sorte de jeu de cotes. À un moment donné, quelqu’un va le battre, et cela semble se produire de plus en plus. Je veux dire, le combat contre Dominick Reyes – et je n’essaie pas de jeter Jon Jones, mais je pense que Reyes a gagné ce combat. Le précédent, Thiago Santos, c’était un combat serré, et Thiago Santos avait un ACL sanglant soufflé dès le premier tour. Le combat avant ça, Anthony Smith.

“Donc, vous savez, Jon n’est pas imbattable, et Adesanya est également invaincu. Ils sont tous les deux à peu près invaincus à mes yeux. C’est un grand combat. J’adorerais le voir un jour, mais je ne sais pas si je pourrais voir Israël en poids lourd. C’est pourquoi j’ai un peu ri là-bas, car il est certainement très grand, mais il est un poids moyen léger à la fin de la journée. Donc, chez les poids lourds, il va y avoir un gros désavantage. “

Regardez l’apparition de Bisping sur Submission Radio ci-dessous: