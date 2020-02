Michael Bisping réagit à l’offre annoncée de l’Arabie saoudite d’accueillir Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor 2

Le Temple de la renommée de l’UFC, Michael Bisping, a pesé sur l’offre rapportée par l’Arabie saoudite d’accueillir Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor II.

On ne peut nier qu’une revanche entre Nurmagomedov et McGregor serait significativement lucrative pour les deux parties et l’UFC. Bien sûr, “The Eagle” doit dépasser Tony Ferguson et ce n’est pas une tâche facile. S’il le fait, cependant, cela ouvre la porte à peut-être la plus grande revanche de l’histoire du MMA.

Le directeur de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a déclaré à TMZ Sports que les gens en Arabie saoudite offrent 100 millions de dollars pour Khabib contre McGregor II et Khabib contre Floyd Mayweather (h / t MMAMania).

“Je connais des gens en Arabie saoudite, en ce moment, ils m’ont rencontré, ils veulent payer 100 millions de dollars à Khabib pour combattre Conor en Arabie saoudite”, a déclaré Abdelaziz. «Ils veulent payer 100 millions de dollars à Khabib pour combattre Floyd [Mayweather] en Arabie Saoudite.”

Lors d’une édition de son podcast Believe You Me, Bisping a déclaré que l’UFC devrait accepter cette offre si elle n’interfère pas avec ses transactions à Abu Dhabi.

“Eh bien, mais ils essaient simplement d’en faire une destination sportive”, a déclaré Bisping à propos de Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor 2 se trouvant peut-être en Arabie saoudite. “Que ce soit de la boxe, de la Formule 1, quoi qu’ils en soient, ils essaient juste de faire avancer les choses.” Essayer de lui donner un rebranding pour ainsi dire. C’est intelligent, vous savez, ça l’est. Et ils ont l’argent, ils ont tout le pétrole là-bas, donc cent millions pour eux, je veux dire que c’est encore cent millions. Si je suis l’UFC, j’essaie de faire en sorte que cela se produise, mais la seule chose là-bas [UFC’s commitment to Abu Dhabi]. “

Le combat pour le titre UFC léger de Khabib Nurmagomedov contre Ferguson devrait avoir lieu le 18 avril. Le combat sera intitulé UFC 249 et se déroulera au Barclays Center de Brooklyn, NY.

