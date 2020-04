Michael Bisping regrette d’avoir combattu Kelvin Gastelum, craint de devenir complètement aveugle par la suite

Michael Bisping n’a jamais été du genre à laisser passer une occasion. Cette attitude lui a presque coûté cher au crépuscule de sa carrière.

Les problèmes oculaires de l’ancien champion des poids moyens de l’UFC sont bien documentés et remontent à 2013, lorsqu’il a subi une rétine détachée dans l’œil droit après une perte par élimination directe à Vitor Belfort. Selon Bisping, il a ensuite été détaché une deuxième fois, et il a également souffert de glaucome. Il porte actuellement une prothèse dans l’orbite oculaire affligée.

Bisping a dû trouver des moyens de contourner la blessure au cours des dernières étapes de sa course au Temple de la renommée de l’UFC.

“Cela a certainement eu un impact sur ma carrière de combattant”, a déclaré Bisping lors d’une apparition sur Submission Radio. «Ma perception de la profondeur était quasiment inexistante. Donc, les gens disent toujours: «Comment vous êtes-vous battu avec un seul œil?» Et je dis toujours la même réponse: avec beaucoup de difficulté. Et c’était très difficile. … Avec le recul, je suppose que c’était une bénédiction déguisée, car en 2013, j’ai eu tous ces problèmes, et c’est là que tout a commencé à se produire, puis j’ai su que j’étais sur le temps emprunté.

“Donc, cela m’a donné l’état d’esprit que je devais vivre, essentiellement, en dehors de l’octogone, parce que je ne faisais que me battre, et je me disais, à tout moment, que je pourrais retirer ma licence de les combats, donc je dois commencer à ouvrir des portes. J’ai commencé à travailler en tant qu’analyste, en tant que commentateur, en faisant mon podcast, en essayant vraiment d’accélérer ma carrière d’acteur et tout ce que je pouvais trouver dans les affaires ou m’impliquer en dehors de l’octogone. Ce n’était donc pas idéal, et j’aurais aimé avoir deux yeux pleinement fonctionnels, mais comme je l’ai dit, chaque nuage a une doublure argentée. “

Il y a eu des appels serrés pour Bisping en ce qui concerne la capacité à empêcher l’annulation de ses combats. Il a déclaré que le protocole UFC exige qu’un combattant soit autorisé par un ophtalmologiste une fois par an en plus des examens médicaux standard avant chaque combat. Une fois, avant son premier combat avec Luke Rockhold en novembre 2014, Bisping a été convoqué par un médecin proche de l’heure du combat, et il a supposé qu’il allait se retirer du combat en raison de sa blessure à l’œil.

En fin de compte, ils avaient juste besoin de retirer quelques points de suture, et Bisping était libre de concourir.

Avance rapide vers son dernier combat contre Kelvin Gastelum trois ans plus tard en Chine, et Bisping a eu une peur bien plus grave. Moins d’un mois après avoir abandonné son titre UFC à Georges St-Pierre lors d’une rencontre brutalement physique, il a accepté d’intervenir à court terme pour combattre Gastelum à l’UFC Shanghai. Dans ce qui s’est avéré être le combat final de sa carrière de 13 ans, il a perdu par KO au premier tour, et peu de temps après, ses yeux lui posaient à nouveau des problèmes.

“Je me bats contre Georges St-Pierre, je perds ce combat, et il savait que j’étais aveugle d’un œil – il l’a ciblé”, a déclaré Bisping. “Ensuite, je m’envole pour Shanghai, quelques semaines plus tard, je me bats contre Kelvin Gastelum, je me fais craquer, je pense que j’ai fait une bonne course et c’est tout.

“Et puis nous allons à une soirée après-coup, et je suis assis là dans ce club, et chaque fois que je regarde de cette façon, je reçois un flash de lumière. J’étais comme, qu’est-ce que c’était? Alors je regarde encore, un autre éclair de lumière. Et chaque fois que je regardais à gauche, j’obtenais un flash de lumière. Et j’ai commencé à paniquer parce que je pense, bon sang, je ne le crois pas, j’ai une rétine détachée dans l’œil. Et j’ai commencé à devenir émotif, dans une boîte de nuit. J’ai bu quelques verres, mais je me dis, f * ck, je pense que je vais devenir aveugle.

“C’est un long vol de retour vers (Los Angeles), et je me réveille à mi-chemin et je regarde à ma gauche, et il y a cette lumière clignotante. Putain de merde, j’ai tout oublié. Alors quand j’atterris, j’appelle tout de suite mon ophtalmologiste, et il me dit: “Ouais, tu dois aller voir quelqu’un.” J’y vais – et chaque fois que je suis mal à l’aise, j’utilise toujours l’humour comme une sorte de masque – et je suis entré et je vois ce médecin et je dis: «Écoutez, doc, je pense que j’ai une rétine détachée dans mon bon œil.» Et il a dit: «D’accord, eh bien, jetons un coup d’œil, je» je vais mettre quelques gouttes dedans, tu ne vas pas être en mesure de voir pendant un certain temps. “Et je fais une blague, je dis:” Eh bien, je suppose que je ferais mieux de m’habituer à cette vue, hein? “Et il dit, «Calme-toi, nous n’y sommes pas encore.» Et je me disais: «Nous ne sommes pas encore en train de baiser là-bas? Jésus-Christ. “Je paniquais. Et de toute façon, il s’avère que j’avais un détachement vitré. »

Bisping a expliqué qu’il y a du liquide vitreux et des millions de fibres qui relient l’iris et la rétine, et ils se séparent progressivement à mesure que l’on vieillit. Cependant, dans sa ligne de travail, la connexion avait été endommagée par tous les traumatismes qu’il avait subis dans sa carrière, c’est pourquoi sa rétine s’était détachée. Les éclairs de lumière qu’il a vus étaient des fibres tirant de la rétine.

“Donc, de toute façon, je me disais, eh bien, c’est tout, le jeu est terminé – je ne veux pas devenir aveugle”, a-t-il déclaré.

Indépendamment de ses difficultés, il ne pouvait pas laisser passer un match de chapiteau avec St-Pierre à l’UFC 217. Ironiquement, parce que sa blessure à l’œil lui avait fait prendre conscience que sa carrière pouvait se terminer à tout moment, il a ignoré les autres blessures qu’il était souffrant à l’époque, y compris le cartilage des côtes déchiré d’un accident de formation, et propulsé à travers pour faire la rencontre Madison Square Garden.

Bisping ne se sent pas aussi fortement à l’idée de se battre avec Gastelum. Bien qu’il soit toujours en forme après le combat de St-Pierre, il a déclaré que la réservation était une faveur pour l’UFC, qui avait perdu Anderson Silva pour un combat face à Gastelum. Rétrospectivement, il y voit un mauvais choix.

“Anderson Silva a échoué à un test de stéroïdes et Kelvin Gastelum avait besoin d’un autre adversaire”, a déclaré Bisping. «J’étais surentraîné pour le GSP, et je me disais, merde, peu importe, c’est ce que c’est, je m’envole là-bas, je reçois un autre jour de paie. Alors je suis allé là-bas. Alors, écoutez, l’argent est une chose et l’héritage en est une autre. Vous ne pouvez pas acheter un héritage. Donc, je regrette d’avoir fait ce combat contre Kelvin Gastelum, parce que je n’avais rien à faire.

«J’étais trop entraîné. En fait, je ne me suis pas entraîné pour ce combat. J’ai été surentraîné par le GSP. Ensuite, je suis allé pisser pendant quelques semaines, puis je suis parti en Chine avec mes amis, tu vois ce que je veux dire? Il s’entraînait pour le plus grand combat de sa vie, j’avais déjà été étouffé il y a quelques semaines. Donc, les conditions n’étaient pas bonnes. Mais il y avait beaucoup d’argent sur la table, mais je savais que j’avais presque fini. Et pour moi, c’est pour ça que je me suis lancée là-dedans, je me suis lancée dedans pour donner à ma famille une vie meilleure. Et comme je l’ai dit, je n’entrerai pas dans le nombre réel, mais c’était un grand nombre, c’était un nombre énorme. Et je suis d’accord, d’accord, je vais aller chercher ça et je m’envole pour la Chine. “

