Michael Bisping reproche à Maycee Barber de gérer la défaite de l’UFC 246: “ Vous n’allez gagner aucun fan ”

Image: @ufc sur Instagram

Michael Bisping n’est pas fan de la façon dont Maycee Barber a géré sa défaite contre Roxanne Modafferi.

À l’UFC 246, Barber cherchait à rester invaincu et à s’améliorer à 9-0. Pourtant, elle a perdu par décision unanime où elle a également déchiré son LCA.

Cependant, après le combat, Barber a blâmé l’arbitre d’avoir vérifié sur son genou pourquoi elle avait perdu le combat. Elle dit que cela lui a joué des jeux d’esprit tout au long du reste de la ferraille. Mais, selon Michael Bisping, il pense que Barber et son père doivent accepter la perte et ne pas trouver d’excuses.

Image via @mikebising sur Instagram (photographe non répertorié)

“Le médecin fait juste son travail f *****”, a déclaré Bisping sur son podcast (via TheBodyLockMMA.com). “Si vous avez un coude dans le visage et qu’il verse du sang partout, et que le médecin dit” arrêtez, arrêtez, arrêtez, je vais y jeter un œil “- vous ne pouvez pas y aller” oh, il met en évidence ma coupe face. “Il est difficile s ** t. Mais vous vous êtes blessé dans le combat et c’est son travail de dire “attendez une minute, je dois vérifier cette jambe.” Parce que disons que c’est vraiment f ***** g déchiré et que c’est mauvais, vous pouvez annuler le combat et dire qu’elle n’est pas apte à se battre et qu’elle va se faire plus de dégâts.

«Il veillait sur elle. Je comprends, c’est une jeune combattante, c’est sa première défaite, elle n’a pas l’habitude d’y faire face. Mais ce n’est pas beau. “

Avec la défaite, que Maycee Barber soit en mesure de battre le record de Jon Jones d’être le plus jeune champion de l’UFC. Mais, pour Bisping, il dit qu’ils ont juste besoin de se concentrer sur un retour plus fort au lieu de trouver des excuses car ils ne feront pas de fans de cette façon.

“Traitez-le, acceptez-le, vous avez été battu de la meilleure façon ce jour-là”, a ajouté Bisping. «Revenez les chercher la prochaine fois. B ****** g à ce sujet, vous n’allez pas gagner de fans à mon avis en faisant cela. “

Que pensez-vous de Michael Bisping qui claque Maycee Barber pour la façon dont elle a géré sa perte à l’UFC 246? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.