Michael Bisping révèle ce qui était crucial pour vaincre Anderson Silva

MonChael Bisping a pris sa retraite en tant que combattant professionnel fin 2017 et depuis lors, il est analyste et commentateur; En plus de poursuivre sa carrière d’acteur ou de gérer son propre podcast. À notre connaissance, la vie se déroule bien en dehors de l’octogone. Mais nous ne pouvons nous empêcher de nous souvenir de vos aventures en son sein lorsque l’occasion se présente.

Quand Michael Bisping a battu Anderson Silva

Et récemment, l’ancien champion du monde des poids moyens de l’UFC a lancé son nouveau livre, Les démissionnaires ne gagnent jamais, dans lequel il dévoile de nombreux passages de sa carrière en arts martiaux mixtes. Maintenant, nous mettons en évidence sa victoire sur Anderson Silva début 2016. Dans le livre, nous pouvons lire ce qui suit à propos de ce grand triomphe:

«Je l’ai critiqué pour ses tests de dépistage de drogue ratés et pour ces pilules thaïlandaises. Chaque fois que je l’avais, je me suis amusé avec lui: lors de la conférence de presse, lors d’une séance photo au Tower Bridge à Londres, lorsque nous sommes entrés dans l’hôtel.

“Pourquoi ai-je fait tout ce que j’ai pu pour irriter le meilleur de tous les temps?

Le livre continue:

“Parce que je le respectais trop et Silva a profité de ce respect. Pendant des années, j’ai vu ses adversaires échouer contre lui parce qu’ils disaient: “Il est le légendaire Anderson Silva”.

“Alors que, Anderson Silva utiliserait ce respect, ferait des jeux mentaux, essaierait de tromper ses adversaires pour faire le combat qui convient le mieux à son style. Puis ils sont tombés dans le piège et il les a écrasés avec une brutale défaite. »