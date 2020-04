Michael Bisping révèle qu’il est presque devenu complètement aveugle après le combat de Kelvin Gastelum

Michael Bisping regrette d’avoir pris le combat contre Kelvin Gastelum quelques semaines seulement après avoir perdu contre Georges St-Pierre.

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC a déclaré qu’il s’était surentraîné pour le combat contre St-Pierre et après s’être étouffé, il a obtenu un retour rapide. Anderson Silva était hors de son échec contre Gastelum et Bisping interviendrait dans un court délai.

Pourtant, le combat ne s’est pas déroulé comme il a été assommé par le froid. L’Anglais prendrait sa retraite peu de temps après. Bien que la perte pique, ce qui était pire, c’est que Bisping révèle qu’il est presque devenu complètement aveugle à cause du combat.

“Je me bats contre Georges St-Pierre, je perds ce combat, et il savait que j’étais aveugle d’un œil – il l’a ciblé”, a déclaré Michael Bisping à Submission Radio (via MMAFighting). “Ensuite, je m’envole pour Shanghai, quelques semaines plus tard, je me bats contre Kelvin Gastelum, je me fais craquer, je pense que j’ai fait une bonne course et c’est tout.

«Et ensuite nous allons à une after-party après. Je suis assis là dans ce club, et chaque fois que je regarde de cette façon, je reçois un flash de lumière. J’étais comme, qu’est-ce que c’était? Alors je regarde encore, un autre flash de lumière », a poursuivi Bisping. «Et chaque fois que je regardais vers la gauche, j’obtenais un flash de lumière. J’ai commencé à paniquer parce que je pense, bon sang, je ne le crois pas, j’ai une rétine détachée dans l’œil. Et j’ai commencé à devenir émotif, dans une boîte de nuit. J’ai bu quelques verres, mais je me dis, f * ck, je pense que je vais devenir aveugle.

“C’est un long vol de retour vers [Los Angeles], et je me réveille à mi-chemin et je regarde à ma gauche, et il y a cette lumière clignotante. Putain de merde, j’ai tout oublié », a-t-il ajouté. “Alors quand j’atterris, j’appelle mon ophtalmologiste tout de suite, et il est comme, ouais, tu dois aller voir quelqu’un. J’y vais – et chaque fois que je suis mal à l’aise, j’utilise toujours l’humour comme un masque.

«Je suis entré et je vois ce médecin et je dis, écoutez, doc, je pense que j’ai une rétine détachée dans mon bon œil. Et il a dit, d’accord, jetons un coup d’œil, je vais mettre quelques gouttes dedans, vous ne pourrez pas voir pendant un moment », a conclu Michael Bisping. «Je fais une blague, je dis, eh bien, je suppose que je ferais mieux de m’habituer à cette vue, hein? Il dit, calmez-vous, nous ne sommes pas encore là. J’étais comme, nous ne sommes pas encore en train de baiser là-bas? Jésus Christ. Je paniquais. Et de toute façon, il s’avère que j’avais un détachement vitré. »

En fin de compte, Michael Bisping dit que le combat contre Gastelum était une erreur qu’il n’aurait pas dû prendre. Mais, il rendait service à l’UFC et cela lui a presque coûté sa vision.

