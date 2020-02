Michael Bisping se demande si l’UFC a prévu une confrontation Kamaru Usman-Jorge Masvidal

Michael Bisping ne croit pas que Kamaru Usman et Jorge Masvidal aient organisé leur altercation, mais il se demande si l’UFC avait prévu leur rencontre.

Usman et Masvidal sont sur une trajectoire de collision. Les deux ont échangé des barbes et cela a conduit à une confrontation sur Radio Row à Miami. “The Nigerian Nightmare” et “Gamebred” ont échangé des mots passionnés et ont dû être séparés pendant la semaine du Super Bowl LIV. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’incident l’avait forcé à annoncer prématurément son intention de réserver un combat pour le titre des poids mi-moyens entre le champion Usman et Masvidal pour l’International Fight Week en juillet.

Dans une édition de son podcast Believe You Me, Bisping a déclaré que cela ne le surprendrait pas si l’UFC avait quelque chose à voir avec Usman et Masvidal qui se rencontraient.

“Théorie du complot”, a commencé Bisping en parlant de l’altercation entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal. «Écoutez si vous les mettez dans la même pièce, et l’un des gars là-bas le gentleman noir, il travaille pour l’UFC. C’est l’un des gars des relations publiques, Dave? Ah mec, de toute façon j’oublie son nom. Alors peut-être que cela a été prévu par l’UFC. Peut-être qu’ils savent ce qu’ils faisaient parce que maintenant Dana a accidentellement mentionné que le combat allait avoir lieu dans le cadre de l’International Fight Week plus tard cette année durant l’été. Je veux dire que c’est un combat fantastique et c’est un match logique de toute façon. Je ne pense pas vraiment qu’il ait laissé quoi que ce soit hors du sac là-bas.

«Il était prévu qu’ils donnent tous les deux des interviews au même endroit en même temps avec des tonnes de médias autour. Si vous allez le faire, c’est une configuration intelligente. Demandez-leur de se battre quand il n’y a que des médias partout pour le Super Bowl. Je veux dire sainte merde, c’est une excellente promotion pour un combat. “

Pensez-vous que l’UFC a quelque chose à voir avec l’altercation entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal?

