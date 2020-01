Michael Bisping s’ouvre sur une blessure avant le premier combat de Luke Rockhold

Michael Bisping et Luke Rockhold, tous deux anciens champions des poids moyens de l’UFC, se sont imposés 2-0 lors de deux matchs de rancune divertissants. Lors du premier combat, Rockhold s’est imposé par soumission. Dans le second, Bisping a gagné par KO au premier tour, remportant ainsi la ceinture de poids moyen.

Lors d’une apparition sur le podcast UFC Unfiltered pour promouvoir son nouveau livre Quitters Never Win: My Life in UFC, Bisping a révélé qu’il avait été blessé avant son premier combat avec Rockhold.

“Le combat avec Rockhold, quelques jours avant mon départ pour l’Australie, je me suis fait taper la tête à l’entraînement et j’avais des points de suture à l’œil”, a déclaré Bisping (via MMA Fighting). «Tout cela est dans le livre. De toute évidence, tout le monde sait que j’ai un mauvais œil qui, à peu près, eh bien, j’ai un faux œil maintenant, donc ça ne fonctionne pas. [Laughs]. Mais mon bon œil, j’avais des points de suture sur le dessus de l’œil et ils ont en fait retiré les points de suture quand je suis arrivé dans l’arène parce qu’ils ont dit: «Mike, vous ne pouvez pas vous battre avec des points de suture dans l’œil.»

“Alors ils ont enlevé les points de suture et au début de ce combat contre Rockhold, il me coupe la tête et ouvre la coupe et je ne pouvais pas voir quelque chose de f * cking. C’était comme si quelqu’un prenait un pot de peinture et le versait sur un pare-brise, puis on mettait les essuie-glaces et cela essuierait la peinture, mais cela ne ferait que salir. Donc le sang coulait dans mes yeux, j’essuyais le sang comme ça, et puis je pouvais en quelque sorte voir pendant une seconde, puis le sang coulait dans mes yeux à nouveau donc je l’essuyais encore et puis pendant que je faisais ça, boum, je me suis fait botter la tête », a ajouté Bisping. “Je ne savais pas ce qui s’était passé parce que je ne pouvais pas voir sh * t. Mais je ne pouvais pas dire ça à l’époque parce que je voulais continuer à me battre, tu vois ce que je veux dire? Alors, quand j’ai eu l’opportunité d’un match revanche, même avec un préavis de deux semaines, bien sûr, je l’ai pris parce que je savais que je pouvais battre ce gars. “

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 24/01/2020.