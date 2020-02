Michael Bisping théorise une nouvelle méthode de test des juges suite à la controverse sur l’UFC 247

Michael Bisping appelle à des changements majeurs au système de notation des juges MMA, et il a ses propres idées sur la façon de le faire.

L’ancien champion des poids moyens s’est assis pour un épisode de son podcast Believe You Me, avec le co-animateur Luis J Gomez. Un sujet brûlant sur la discussion d’aujourd’hui était sans surprise les controverses de jugement à l’UFC 247.

Les tableaux de bord et les juges ont essuyé des tirs lors de l’action de samedi soir au Toyota Center de Houston, au Texas. Le combat très disputé entre Jon Jones contre Dominick Reyes s’est terminé par une victoire unanime pour Jones. Le tableau de bord de l’événement principal était un balayage net de 48-47, 48-47 et 49-46 en faveur de Jones, ce qui a choqué de nombreux spectateurs convaincus que Reyes avait gagné.

Pendant ce temps, les jugements d’Andre Ewell contre Jonathan Martinez et d’Andrea Lee contre Lauren Murphy ont également provoqué une vague de controverse. Dana White était très critique à l’égard du score des juges et Joe Rogan a accusé l’un des juges de regarder le parquet et de ne pas prêter attention au combat.

Michael Bisping et Luis J. Gomez ont approuvé à l’unanimité les critiques formulées.

“Pour être honnête, je suis d’accord avec ce que vous dites, fair-play [Joe] Rogan », a déclaré Bisping à Gomez.

“Si vous voyez quelque chose comme ça, nous devons le dire, nous devons intensifier, nous devons mettre notre cou en jeu pour le bien-être des combattants”, a ajouté Bisping. “Parce que ces gars-là sont f * cking se punir quotidiennement, risquant beaucoup de choses pour le plaisir des fans.

“Oui bien sûr, pour leur succès aussi, mais pour que le juge f * cking soit si irrespectueux – pour ne même pas regarder se battre … Je veux dire, encore moins, le fait que c’est ce qu’il est payé pour faire ce soir-là, »Bisping a continué. «Son travail ce soir-là est de regarder le combat et de les juger et d’être payé pour cela. Premièrement, cela échoue. Deuxièmement, c’est manquer de respect à ce sport et il manque de respect aux combattants là-bas et à tous les sacrifices qu’ils ont faits. »

L’ancien champion a salué les combats de Jones, mais pensait également que Dominick Reyes aurait dû remporter le combat pour le titre des poids légers. Pour combattre les jugements incompétents à l’avenir, Bisping veut une approche nouvelle, mais aussi lourde.

«La seule chose que je dirais, c’est que les juges doivent être tenus responsables. A la fin du combat, nous avions [Joe] Rogan, [Dominick] Cruz et [Jon] Anik parle de le juger et de ce que nous pouvons faire.

“Je dis toujours la même chose”, a poursuivi Bisping. «Voici ce qui doit arriver, vous asseyez ce juge dans une pièce avec quelques autres juges, trois ou quatre autres juges. Vous regardez le combat avec lui, et à la fin, il explique aux autres juges comment il l’a marqué. Et s’il ne peut pas donner un argument rationnel et convaincant pour expliquer pourquoi l’autre gars a gagné le tour, alors devinez quoi? Tu es parti.”

Luis Gomez a également suggéré une amende possible ou une meilleure éducation pour les juges. Quelle est selon vous la meilleure approche? Aimez-vous cette suggestion de Michael Bisping?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/11/2020.