Michael Bisping trolls Tim Kennedy: “Voici votre chance d’utiliser vos petits fusils”

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Michael Bisping, a interrogé Tim Kennedy sur son affinité pour les armes à feu lors d’un échange sur les réseaux sociaux entre d’anciens rivaux.

Bisping et Kennedy ont riposté lors de la finale des nations du TUF en avril 2014, Kennedy a pris le dessus sur Bisping et a pris une décision. Kennedy a continué à combattre deux fois de plus dans l’UFC et a perdu contre Yoel Romero et Kelvin Gastelum, tandis que Bisping continuerait à remporter le titre des poids moyens UFC de Luke Rockhold dans un grand bouleversement l’année prochaine. Les deux hommes sont maintenant à la retraite, mais il semble que leur rivalité ne soit pas encore terminée.

Ce n’est un secret pour personne que Kennedy est très patriotique, ce qui est compréhensible, étant donné qu’il est membre de l’armée américaine. Il a fait connaître son amour pour les armes à feu tout au long de sa carrière, et Bisping a décidé de se moquer un peu de son ancien rival. Découvrez ci-dessous le récent échange Twitter entre Bisping et Kennedy.

Maintenant, vous avez la possibilité d’utiliser vos petites armes et de prendre le gouvernement à droite? https://t.co/vNeh9vnduC

– michael (@bisping) 3 avril 2020

“J’espère que tout le monde apprécie son essai gratuit de 60 jours sur le communisme”, a écrit Kennedy.

“Maintenant, vous avez la possibilité d’utiliser vos petites armes et de prendre le gouvernement à droite?” Bisping répondit.

Ces deux combattants sont depuis longtemps à la retraite et donc une revanche entre eux n’aurait aucun sens compte tenu de la position des deux hommes dans leur carrière et leur vie personnelle. Cela étant dit, il était peut-être un peu surprenant de voir Bisping se moquer de Kennedy. De toute évidence, il n’y a aucun amour perdu entre ces deux-là. Mais sans la possibilité de régler le score à l’intérieur de la cage, le timing du tweet de Bisping est un peu particulier.

En attendant, attendez que Kennedy continue sur la politique américaine, tandis que Bisping continue de fournir au monde un peu d’humour pendant ses jours de retraite.

Que pensez-vous de cette rivalité relancée entre Michael Bisping et Tim Kennedy?