Michael Chandler explique l'art de gérer la défaite

Michael Chandler a appris une importante leçon en 2013 – une leçon qu'il emporte avec lui dans le Bellator 237.

Au Bellator 106, Chandler a abandonné une décision partagée à Eddie Alvarez. La défaite lui a fourni des données pour s'améliorer à l'intérieur de la cage. Mais plus de leçons ont été apprises au lendemain.

"Je ne ferai plus jamais cette erreur", a déclaré Chandler. «Lorsque j'ai perdu mon premier combat contre Eddie Alvarez il y a des années, j'ai coincé ma tête dans un trou. J'ai été nominé pour le «combat de l'année». Je ne suis pas allé à la cérémonie de remise des prix. Je n'ai pas fait d'interview. J'avais (MMA Junkie) qui m'appelait … J'avais tout le monde qui m'appelait, et je ne voulais pas prendre d'interview.

«J'étais littéralement gêné par moi-même, gêné par la perte, et j'ai mis ma tête dans le sable. Je ne voulais pas être entendu. Et c'était probablement la pire chose que je pouvais faire. "

Chandler n'a pas bien géré la défaite. Et il a depuis appris qu'il valait mieux affronter les pertes de front, un peu comme Ben Askren, poids mi-moyen récemment retraité de l'UFC. Donner le bon exemple est important, a déclaré Chandler.

«(En 2013, je l'ai fait), bien au contraire et exactement à l'opposé de ce que Ben Askren a fait», a déclaré Chandler. «C'est un bon ami à moi et il est sorti en public. Il s'est fait assommer un samedi et il (faisait des interviews) lundi, ne faisant aucune excuse. Et c'est ainsi que cette vie devrait être.

«Lorsque vous prenez un« L », vous remontez sur le cheval et vous avancez. Ce n'est même pas pour vous. Il s’agit des enfants qui vous regardent. Il s'agit de la jeune génération qui vous regarde et comment vous gérez la perte. "

Lorsque Chandler a perdu sa dernière sortie pour rivaliser avec Patricio Freire en 61 secondes au Bellator 221 en mai, il a encaissé la défaite dans la foulée. Être un professionnel dans la victoire et la défaite, a déclaré Chandler, ne bénéficiera qu'à long terme à un combattant.

"Pour cela, je pense encore une fois que j'ai gagné plus de followers et une plus grande plate-forme pour perdre ce dernier combat que j'aurais gagné le combat", a déclaré Chandler. «L'effusion de soutien était tout simplement incroyable. La façon dont j'ai géré la perte et les mots qui ont été prononcés après le combat. Nous allons de l'avant. J'ai une perte supplémentaire dans la colonne des pertes, mais qui s'en soucie?

"C'est un voyage de toute une vie dont un jour nous allons parler de Michael Chandler, le combattant. Pas Michael Chandler, le gagnant ou le perdant d'un certain combat. Je pense que c'est un signe de maturité, mais c'est aussi juste un signe de l'évolution de l'esprit dans ce sport. »

Après la défaite, a déclaré Chandler, il n'a pas laissé la perte gêner son processus d'amélioration continue. Il ne ressent pas le besoin d'une revanche avec Freire, malgré la nature de leur relation.

"Y avait-il du mauvais sang?", A déclaré Chandler. "Oui bien sûr. Mais à la fin de la journée, je le respecte en tant qu'homme. Je le respecte en tant que combattant. Je n'ai aucune animosité envers lui. J'ai dormi de façon phénoménale au cours des six derniers mois. Je n'ai pas perdu le sommeil sur cette perte. Nous allons avancer. "

Chandler (19-5 MMA, 16-5 BMMA) revient au Bellator 237 contre Sidney Outlaw (14-3 MMA, 1-0 BMMA). L'événement marque les débuts de la promotion au Japon, a lieu samedi (dimanche localement) au Saitama Super Arena de Saitama, près de Tokyo. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

