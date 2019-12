Michael Chandler ne cherche pas à se venger de Patricio Pitbull, concentré sur une vue d'ensemble en 2020

Il y a quelques années, la défaite en seulement 61 secondes face à Patricio «Pitbull» Freire aurait laissé Michael Chandler titubant dans un gouffre de désespoir.

Le combat a coûté à Chandler son titre léger de Bellator alors qu'il affrontait le Brésilien dans une rare confrontation champion contre champion. Ce fut un résultat décevant après qu'une rivalité aussi passionnée ait mené au combat, mais la réaction de Chandler à la perte était très différente de la façon dont il a remis sa première défaite professionnelle en 2013 lorsqu'il est tombé dans une décision partagée avec Eddie Alvarez.

"Quand j'ai perdu mon premier combat contre Eddie Alvarez, j'ai immédiatement oublié à quel point j'étais bon et j'ai collé ma tête dans le sable et je ne prenais pas d'appels téléphoniques de tous les médias MMA", a expliqué Chandler lors d'un entretien avec MMA Fighting. «C'était une superbe célébration des arts martiaux mixtes. Eddie et moi sommes allés là-bas et avons mis notre cœur en jeu et c'était un candidat «Fight of the Year», mais je ne suis pas allé aux World MMA Awards parce que j'étais gêné d'avoir perdu.

"Je ne prenais pas d'interview parce que j'étais gêné d'avoir perdu. Je ne suis pas allé m'entraîner et je ne publiais pas sur les réseaux sociaux parce que j'étais gêné d'avoir perdu. Cela a conduit à deux autres pertes ultérieures parce que je ne pouvais pas sortir de ma tête. Je pensais que l'échec était définitif au lieu de réaliser que l'échec n'est qu'une partie de ce voyage et que vous ne pouvez pas atteindre le sommet de la montagne sans que vos pieds glissent plusieurs fois. »

Plutôt que de s'embourber dans les émotions entourant une défaite difficile, Chandler vient de réaliser qu'il s'est fait prendre, ce qui est exactement la façon dont il a fini avec ses nombreux adversaires par le passé.

Dans ce cas particulier, Chandler a joué l'ongle au lieu du marteau, mais contrairement à la série de combats qui l'ont vu tomber trois fois de suite entre 2013 et 2014, il a compris que les pertes ne sont qu'une partie du sport.

"J'ai zigzé quand j'aurais dû zaguer", a déclaré Chandler à propos de la perte. "C’est la beauté de ce sport. J'ai éliminé les gars comme ça. Les attraper avec le premier combat de punch et de boom est terminé avant même qu'il ne commence. J'ai pu en profiter. J'ai pu profiter des fruits de mon travail.

«Je l'ai fait 10 fois dans ma carrière, mais je ne peux pas profiter de tout cela, de tout le butin et des fruits de ce travail et de ce résultat sans accepter avec des gants de quatre onces, combattre le feu avec le feu, lancer un jab et il lance à droite au bon moment, le combat était terminé avant qu'il ne commence. Vous ne pouvez pas en tirer grand-chose. »

Plutôt que d'être assoiffé de soif de vengeance, Chandler vient en grande partie de passer de la perte, et il ne fait pas une lourde charge vers un match revanche à moins que cela ne se produise de manière organique.

"J'ai toujours dit que je ne suis pas nécessairement le gars qui veut se venger ou qui veut se battre", a déclaré Chandler. "Patricio fait son truc. Je lui souhaite bonne chance dans le tournoi. Je pense qu'il va se faire tabasser par mon garçon Adam Borics mais nous verrons ce qui se passera.

"Le seul combat auquel j'ai toujours voulu une autre fissure, c'est celui d'Eddie Alvarez. C'est un combat que les fans veulent voir. C’est une trilogie qui doit se produire. C’est le seul combat que j’ai vraiment voulu retrouver. Patricio peut faire son truc. »

Ce week-end, Chandler fait son retour à l'action au Bellator 237 au Japon contre Sidney Outlaw, remplaçant à la dernière minute, après avoir été initialement jumelé avec l'ancien champion de l'UFC, Benson Henderson.

Chandler admet qu'il a été «déçu» par le changement d'adversaires, mais en réalité, ce combat particulier concernait davantage la scène que l'adversaire.

Bellator co-promouvra une paire de cartes aux côtés de RIZIN avec deux spectacles qui auront lieu au Japon et Chandler affrontera Outlaw lors de l'événement co-principal le 29 décembre.

«J'allais saisir cette opportunité quoi qu'il arrive», a expliqué Chandler. «Nous avons le conseil d'administration de la Mohegan Sun Tribe. J'ai reçu un appel de leur part il y a quelques jours disant que vous avez 36 heures pour faire pipi dans une tasse chez Quest Diagnostics parce que nous faisons des tests de dépistage hors compétition. C'est donc un bon événement. Il s'agit d'une avancée dans le sport.

«C'est l'une des meilleures organisations du sport en co-promotion avec une autre organisation de haut niveau. C'est génial d'en faire partie. Je ne pourrais pas être plus heureux, peu importe contre qui il est. C'est l'un de ces combats de liste de seaux. Se battre devant 45 000 fans avec la culture et la nostalgie et le même endroit où tous les grands combats de PRIDE ont eu lieu, c'est une excellente opportunité. "

En ce qui concerne l'avenir, Chandler espère clôturer 2019 avec une victoire contre Outlaw. Ensuite, il commencera à regarder vers 2020, où il engagera probablement une autre négociation de contrat qui déterminera finalement ce qui va suivre pour lui.

"De toute évidence, clôturer 2019 puis 2020, qui sait", a déclaré Chandler. "Nous aurons un autre combat, nous aurons des négociations contractuelles et nous déterminerons ce qui m'attendra et mon avenir et à quoi ressembleront les deux prochaines années et la deuxième moitié de ma carrière."