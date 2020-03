Michael Chandler pour tester l’agence libre, cible des adversaires dans UFC et ONE

L’ancien champion des poids légers de Bellator, Michael Chandler, testera l’agence libre après son prochain combat et vise des adversaires dans les championnats UFC et ONE.

Chandler est l’un des meilleurs combattants Bellator locaux de tous les temps et est trois fois champion poids léger de la promotion. Il lui reste un combat sur son contrat avec la promotion contre Benson Henderson et deviendra un agent libre par la suite.

S’adressant à ESPN, Chandler a déclaré qu’après le combat à Henderson, il testerait le marché des agents indépendants et qu’il visait déjà des affrontements contre certains des meilleurs combattants de l’UFC et de ONE.

“Nous avons eu quelques discussions, mais il semble que je vais être un agent libre après ce combat. Je n’aimerais rien de plus que terminer ma carrière et prendre ma retraite en tant que combattant Bellator, et je l’ai dit à (président de Bellator) Scott Coker, mais le simple fait est qu’ils ont une entreprise à gérer avec des freins et contrepoids, et je sais ma femme et mon fils méritent qu’on s’occupe d’eux et j’ai un appel dans la vie qui pourrait m’obliger à aller ailleurs », a déclaré Chandler.

«Je pense que je suis un gars qui pourrait aller à (un championnat) et terminer ma trilogie avec Eddie Alvarez ou m’imaginer combattre des gars comme (les poids légers de l’UFC) Justin Gaethje ou Dustin Poirier et jouer les combats de l’année. Et je pense que je suis le meilleur gars pour résoudre le casse-tête de (champion poids léger de l’UFC) Khabib Nurmagomedov. “

Pendant des années, les fans se sont demandé comment Chandler s’en sortirait face à la concurrence d’élite à l’UFC. Eh bien, ils pourraient enfin avoir la chance de le faire. Peut-être que Bellator finit par donner à Chandler l’accord qu’il veut, mais sinon, il est peut-être enfin temps de le voir dans l’Octogone.

Souhaitez-vous que Michael Chandler signe avec l’UFC ou ONE ou reste avec Bellator?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.