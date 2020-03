Michael Chandler sera agent libre cet été et est ouvert à l’idée de signer avec ONE FC ou l’UFC.

Michael Chandler

Avec un bout restant dans son lien contractuel actuel avec Bellator, Michael Chandler Il a déclaré qu’il pourrait tenter sa chance dans une autre promotion cet été.

Chandler, un ancien champion de Bellator 155 livres, prévoit de mesurer la force avec Benson Henderson au milieu de l’année, et bien qu’il ait eu des discussions pour renouveler son contrat, à partir du 7 juin il sera agent libre pour la première fois depuis près d’une décennie.

“Nous avons eu quelques conversations, mais il semble que je vais devenir agent libre après ce combat. Je ne voudrais rien de plus que mettre fin à ma carrière et prendre ma retraite en tant que combattant des Bellators “, a déclaré Chandler à ESPN. “Et je l’ai dit à Scott Coker, mais le fait est que j’ai une entreprise à gérer avec des freins et contrepoids, et je sais que je veux prendre soin de ma femme et de mon fils, et j’ai une profession qui peut m’obliger à aller ailleurs.” “

Chandler, 33 ans, est devenue une organisation en septembre 2010 après un bref passage à Strikeforce, et après avoir remporté ses cinq premiers combats avec la promotion, il est devenu champion en soumettant Eddie Álvarez au Bellator 58.

Conscient que tenter sa chance dans une autre promotion est une possibilité, Chandler n’exclut pas de signer avec ONE Championshhip pour compléter sa trilogie avec Álvarez ou pour arriver tôt au UFC pour emporter le champion invaincu des Livianos, Khabib Nurmagomedov.

“Je pense que je suis le genre de gars qui peut continuer à compléter ma trilogie avec Eddie Alvarez, ou imaginez-moi me battre avec des gars comme Justin Gaethje, Dustin Poirier et proposer des candidats au combat de l’année. Et je crois toujours que je suis le sujet capable de résoudre le casse-tête de Khabib Nurmagomedov. »

Chandler retourne dans la cage de promotion pour combattre Henderson dans l’étoile Bellator 244 de Wintrust Arena à Chicago, Illionis.