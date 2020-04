Michael Chandler vs David Rickels: Long voyage, courte nuit

Dans une rétrospective précédente, nous avons vu comment «Caveman» David Rickels a réussi son chemin vers un tir au titre, terminant «Assassin» Saad Awad au Bellator 94. Cela a fait de Rickels le vainqueur du tournoi Lightweight de la saison 8, ce qui lui a valu un chèque bonus pour en cours d’exécution du gant, ainsi que d’un coup de titre garanti dans un proche avenir.

Les Rickels maintenant 14-1 n’auraient pas à attendre longtemps … et il ne le voudrait pas non plus. Sa seule défaite à ce jour avait été un combat bizarre avec “Psycho” Karl Amoussou au Bellator 69 où la sangle de jock de son adversaire a été réparée avec du ruban athlétique. Même s’il a perdu la décision partagée cette nuit-là, la foule de L’Auberge du Lac Casino Resort à Lake Charles, en Louisiane, était fermement du côté de Rickels.

En effet, gagner ou perdre «Caveman» a toujours été un favori des fans.

Le coup de grâce technique de Rickels sur Awad lors de la finale du tournoi a culminé avec un voyage qui a commencé dans les rues moyennes de Derby, Kan., En tant que lutteur de lycée. Il continuerait à fréquenter le Butler Community College avant d’apporter ses compétences naturelles au monde des arts martiaux mixtes (MMA), amassant plus de la moitié de ses victoires (huit sur 14) sous les lumières vives du Bellator MMA.

Son moment était arrivé et tout ce dont il avait besoin était d’une date et d’un lieu pour prouver qu’il était le meilleur. Le Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M., a été choisi comme site du Bellator 97 le 31 juillet 2013, et le match a été fait.

“Iron” Michael Chandler (11-0) était prêt à faire sa deuxième défense de titre après avoir soumis Rick Hawn au Bellator 85 le 17 janvier de la même année. Dans les deux concours, Chandler renonçait à une expérience dans les combats professionnels, mais le lutteur avec 100 victoires à l’Université du Missouri ne renonçait à rien sur les tapis, c’est la raison pour laquelle il a pu lutter contre Hawn et s’enfoncer dans un profond étranglement à l’arrière.

Malgré son record promotionnel stellaire, il fallait soupçonner qu’un autre lutteur pouvait neutraliser ces forces, et dans un échange debout, ce serait un formidable défi pour Chandler. À 6’0 “avec une portée de 72 pouces,” Caveman “était à la fois maigre et méchant, tandis que le 5’8” Chandler et sa portée de 69 pouces devraient faire ce qu’il avait fait si souvent dans sa carrière – surmonter un grande disparité de taille par cœur, détermination et prodigieuse puissance de frappe.

Après avoir attendu patiemment quatre rounds de Ben Askren contre Andrey Koreshkov dans un combat pour le titre “Funky” Welterweight, le moment de l’événement principal était enfin arrivé. L’arbitre Jason Herzog a donné ses dernières instructions, les deux hommes étaient prêts à affronter une guerre épique, et 44 secondes plus tard, c’était fini. Attendez, QUELLE? Sans blague. Après avoir regardé Askren lutter contre Koreshkov pendant près de 20 minutes jusqu’à ce qu’il l’ait finalement épuisé, deux lutteurs ont pris le centre de la cage de Bellator et n’ont même pas passé 60 secondes au total.

L’avantage en hauteur et en portée pour Rickels a rapidement disparu lorsque Chandler l’a laissé tomber à genoux avec une lourde droite à la 39e marque. Pendant un moment, il a semblé que “Caveman” pourrait retrouver son intelligence comme il l’avait fait dans tant de bagarres précédentes, mais Chandler était un requin et Rickels avait du sang dans l’eau. Il poursuivit vigoureusement Rickels et le laissa de nouveau tomber si rapidement que Herzog n’avait d’autre choix que de sauver l’homme étourdi et blessé.

C’était une perte déchirante pour Rickels, mais cela ne l’empêcherait pas de rebondir avec une victoire par KO technique quelques mois plus tard. Pendant ce temps, une victoire décisive pour Chandler – avec sa finition la plus rapide à ce jour – conduirait à une revanche très attendue qui est devenue un classique instantané de Bellator.

