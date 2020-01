Michael Chiesa dit qu’il “ adore ” les affrontements mais ne sait pas pourquoi Rafael dos Anjos l’a demandé

Crédit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Michael Chiesa voulait un adversaire classé après sa victoire sur Diego Sanchez mais ne s’attendait pas à avoir un adversaire parmi les cinq premiers à Rafael dos Anjos.

Chiesa, qui est passée au poids welter en 2018, est maintenant 2-0 dans la catégorie de poids et a révélé que c’était dos Anjos qui avait demandé le combat.

«C’est définitivement un adversaire bien mieux classé que je ne le pensais. Je sais que je pourrais le remercier pour cela car il a demandé cette confrontation à ma compréhension. Donc, je suis vraiment excité par le défi à venir », a déclaré Chiesa à BJPENN.com. “C’est un gars super dur et il s’est battu et a battu certains des meilleurs gars. Beaucoup de gens pourraient penser qu’il est sur un dérapage ou un déclin. Mais, à mes yeux, je ne le vois pas comme ça parce qu’il n’est perdu que pour les meilleurs. Il ne sort pas ici et se fume totalement. Il est toujours pertinent et c’est un bon test pour moi et il n’y a pas de meilleur moment pour que cela se produise que maintenant. “

Chiesa sait combien il est important de gagner ce combat. Les six dernières défaites de la RDA sont contre des champions, d’anciens champions ou des challengers de titre et Leon Edwards, qui semble être sur le point de se disputer le titre. Il sait que c’est sa chance d’être classé et d’être un des meilleurs candidats d’ici la fin de l’année.

Pourtant, Chiesa sait également qu’il ne s’agit pas seulement de gagner, mais de battre le Brésilien plus impressionnant que les autres pour se consolider en tant que meilleur concurrent.

«Cela signifierait beaucoup», a-t-il déclaré. «Ses six dernières défaites sont dues à des challengers ou à des champions actuels. Je dois vraiment aller là-bas et je ne peux pas simplement gagner. Je dois être meilleur que ces gars et faire mieux qu’eux. Ce n’est pas une tâche facile, ça va être un combat de chiens. Je viens d’avoir 32 ans, j’ai obtenu deux victoires au poids welter et ma confiance est élevée. Ce qui est cool avec ce combat, c’est que je suis à l’UFC depuis huit ans en mars et beaucoup de gens me considèrent comme un vétéran mais pour ce combat, je suis le meilleur. Je vais contre RDA qui est classé numéro cinq. “

Avec la confiance de Michael Chiesa à un niveau record, il pense qu’il aura la main levée lors de l’événement co-principal de l’UFC Raleigh. Pourtant, Maverick dit qu’il n’a pas de plan de match clair mais qu’il est à l’aise peu importe où le combat a lieu.

«C’est un match intéressant dans un sens. De toute évidence, le coup de pied dans la jambe est une de ses grandes armes, mais j’ai quelques outils pour cela. Vraiment, je vais juste sortir et combattre le gars. Je n’ai pas de plan de match défini simplement parce que vous ne savez pas ce qu’il va faire », a-t-il déclaré. “Rafael dos Anjos peut parfois être un attaquant pendant cinq rounds ou il sera un grappler. C’est pourquoi j’adore le match parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Ce combat, je n’ai aucune idée de ce que RDA va faire. Je garde un esprit ouvert car partout où il peut aller, je suis prêt. “

Chiesa estime que s’il peut battre dos Anjos, il peut enfin mettre les pertes qu’il a subies contre Anthony Pettis et Kevin Lee derrière lui.

“Voici le truc, beaucoup de gens bien informés dans le sport savent ne pas faire de mathématiques MMA et les matchs. C’est stupide car un combat va être différent à chaque fois. J’adore ça parce que c’est une chance pour moi parce que je le vois comme je me bats contre trois personnes à la fois », a conclu Chiesa. «Je suis concentré sur RDA mais une victoire sur lui, je peux vraiment mettre fin à ces deux défaites. C’est une sensation cool. “

