Michael Chiesa dit qu’il respecte Colby Covington en tant que combattant, mais il le veut ensuite

Le concurrent des poids mi-moyens de l’UFC Michael Chiesa dit qu’il a du respect pour Colby Covington en tant que combattant, mais il pense que c’est le combat qui a du sens ensuite.

Covington est l’un des combattants MMA les plus controversés et les plus controversés du moment. Sa personnalité franche et audacieuse a des fans, des médias et ses collègues combattants divisés sur lui en tant que personne, mais il ne fait aucun doute que Covington est l’un des meilleurs poids welters de la planète.

Après sa victoire sur Rafael dos Anjos dans le co-événement principal de l’UFC Raleigh, Chiesa a brièvement pris le micro et a appelé Covington pour un match à venir. Après l’événement, Chiesa s’est entretenu avec des journalistes et a expliqué plus en détail pourquoi il pensait qu’un match contre Covington avait du sens.

«Je viens de battre le gars classé n ° 5 au monde. Je dis toujours que le moment le plus important pour demander un combat est après avoir gagné. Vous devez capitaliser. Je ne veux pas m’engager dans une partie de pisse verbale avec le gars. Je respecte ses compétences. Il est super dur. J’essaie juste d’obtenir un titre mondial. Je pense que c’est le combat qui a le plus de sens quand on regarde les cinq premiers », a déclaré Chiesa (h / t MMAjunkie.com).

«J’ai dit avant le combat que si je battais Rafael dos Anjos, je ne combattrais personne de moins de cinq ans. Je prends sa place. En regardant le paysage de la division, c’est le combat qui a du sens. Je veux être testé. Je veux me battre le mieux, c’est donc Colby. »

Chiesa est un parfait 3-0 depuis son passage au poids welter avec des victoires sur RDA, Diego Sanchez et Carlos Condit. Covington, quant à lui, vient d’une perte de cinquième ronde contre TKO contre Kamaru Usman dans un combat épique pour le titre des poids mi-moyens à l’UFC 245. Il s’est cassé la mâchoire pendant le combat, mais il guérit bien et il devrait pouvoir retourner dans l’Octogone en juillet, date à laquelle Chiesa veut le combattre.

Pensez-vous que l’UFC accordera à Michael Chiesa son souhait et lui donnera Colby Covington ensuite?