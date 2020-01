Michael Chiesa fait l’éloge du poids welter en tant que division des «hommes de travail» après avoir participé au concours de popularité au poids léger

Michael Chisea est non seulement en meilleure santé au poids welter, mais il est aussi beaucoup plus heureux.

L’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter aura sa chance de plonger dans l’extrémité profonde de la catégorie de poids de 170 livres ce week-end lorsqu’il affrontera Rafael dos Anjos dans le co-événement principal de Raleigh, N.C.

Une victoire placerait probablement Chiesa à une distance frappante d’un tir au titre compte tenu du curriculum vitae de dos Anjos dans la division où il a déjà vaincu d’anciens champions comme Robbie Lawler tout en effectuant cinq rounds avec l’actuel roi des poids mi-moyens Kamaru Usman et l’ancien détenteur de titre intérimaire Colby Covington.

“Étant donné que beaucoup de gars ont évolué pour se battre pour le titre après l’avoir battu, ce sera difficile pour moi, mais c’est très réalisable”, a expliqué Chiesa lors d’un entretien avec MMA Fighting. «Je me mets la pression. Chaque fois que je fais équipe avec un gars, je regarde toujours qui l’a battu et je dois être meilleur que ces gars-là. Je dois faire mieux que ces gars-là pour aller plus loin que là où ils sont.

«Je crois que j’ai les outils pour terminer RDA. Je vais devoir traverser l’enfer. Je vais devoir traverser le feu, mais j’ai prouvé que je suis assez solide pour y arriver. Si je vais là-bas et que je le fais mieux que ces gars-là, je peux prendre sa place dans le top cinq et je pourrais viser un titre d’ici la fin de l’année. Je ne regarde pas derrière lui, mais putain * mmit, cette pensée me pousse là. “

Peut-être que la meilleure partie de ce scénario est que Chiesa sait que gagner samedi soir avec une victoire de plus contre un adversaire classé parmi les cinq premiers assurera presque certainement son premier tir à l’or de l’UFC.

C’est un contraste frappant par rapport à sa compétition de poids léger où il ne s’est jamais senti comme s’il y avait un moyen garanti de gagner une opportunité de combat pour le titre.

“La chose qui le différencie du poids léger au poids welter est juste un chemin beaucoup plus clair vers le titre”, a déclaré Chiesa.

«Nous avons eu le vrai combat de champion intérimaire contre champion de poids welter, nous l’avons mis de côté. Il y a un titre là-bas. Vous avez un gars comme Usman, il va se battre chaque fois que l’UFC veut qu’il s’intensifie, il va le faire. C’est motivant. Je me sens toujours pour un gars comme Tony [Ferguson] quand vous regardez combien de combats il a gagnés et il obtient enfin [his shot] – maintenant accordé il y avait beaucoup de blessures, le match maudit vanté avec Khabib mais c’était encore des eaux boueuses pendant longtemps et il gagnait toujours des combats.

Ferguson a remporté 12 combats d’affilée et bien qu’il ait été associé à des combats de titre dans le passé, un ensemble de circonstances bizarres l’ont toujours empêché de se faire tirer une balle dans la ceinture incontestée.

Le cas le plus flagrant de Ferguson passé, cependant, est survenu en 2018 quand il a subi une blessure au genou qui l’a mis hors de combat avec Nurmagomedov mais a ensuite récupéré miraculeusement après la chirurgie pour se préparer à concourir à nouveau six mois plus tard.

Malheureusement, à ce moment-là, Conor McGregor a décidé qu’il était prêt à revenir, il a donc obtenu le tir au titre contre Nurmagomedov tandis que Ferguson a fini par concourir sur la même carte contre Anthony Pettis.

En regardant l’état actuel de la division de 155 livres, Chiesa voit les mêmes problèmes que lorsqu’il combattait là-bas, ce qui est une autre raison pour laquelle il est bien mieux placé au poids welter.

«Regardez le pauvre Justin Gaethje. Ce combat de Ferguson-Khabib doit avoir lieu, mais à en juger par le son quand leur combat sera terminé, qui sait s’il obtiendra même un coup de titre et il est dans les trois premiers. Cela fait du bien de savoir que les fruits de votre travail portent vraiment leurs fruits dans cette catégorie de poids », a déclaré Chiesa.

«170 n’est pas un concours de popularité. 170 est une catégorie de poids d’un homme qui travaille dur, vous obtenez vos récompenses alors qu’en léger, ce n’était pas la même chose. Vous pouvez travailler aussi dur que vous le souhaitez, gagner autant de combats que vous le souhaitez, et rien ne vous promet ce que vous en retirerez. “

Tous les signes indiquent actuellement que Usman défendra son titre contre Jorge Masvidal plus tard cette année avec Leon Edwards sur le point de combattre l’ancien champion Tyron Woodley en mars dans un combat potentiel pour le prétendant n ° 1.

Chiesa croit vraiment qu’une victoire sur dos Anjos le mettra dans une position où il pourrait affronter un autre adversaire classé parmi les cinq premiers en 2020, puis passer au championnat.

Ce n’est pas quelque chose qu’il pourrait jamais dire avec une telle clarté lors d’une compétition de poids léger.

«J’ai l’impression que c’est la catégorie de poids où vous battez un gars devant vous, vous prenez sa place. Vous continuez à gravir les échelons et vous obtiendrez un tir au titre », a déclaré Chiesa. «En léger, ce n’est pas pareil. Vous pourriez aller jusqu’au n ° 1, mais si Conor revient et décide qu’il veut se battre pour le titre, il va devancer tout le monde.

«J’ai vraiment l’impression de l’avoir battu, je ne suis pas inquiet de me faire sauter par un gars avec plus d’influence, avec plus de suite ou plus de popularité. J’ai l’impression que le meilleur combattant obtiendra le titre à 170. »