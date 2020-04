Michael Chiesa ne se battra pas pendant la pandémie: “Je ne me présente que si je peux être à mon meilleur”

Crédit d’image: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Michael Chiesa n’a pas l’intention de se battre pendant la pandémie.

Bien que l’UFC revienne le 9 mai, de nombreux États sont toujours bloqués, laissant les combattants sans gymnases ou partenaires d’entraînement pour préparer les combats. Pourtant, la plupart des combattants sont toujours intéressés par la compétition, certains comme Amanda Nunes ne monteront pas dans l’Octogone.

Maintenant, le concurrent poids welter Michael Chiesa est allé sur Instagram pour dire qu’il ne se battra pas car il ne peut pas recevoir la formation appropriée.

«Quand vas-tu te battre à nouveau?

C’est une question que beaucoup d’entre nous, combattants, sommes régulièrement interrogés. Dans la foulée de ma plus grande victoire à ce jour, il n’y a rien que je veuille plus que de revenir dans l’octogone et de concourir. Se battre dans une arène vide me semble presque avantageux après le temps que j’ai passé sur TUF », a commencé Michael Chiesa. «La concurrence dans ce type d’environnement n’est pas ce qui m’inquiète. C’est la préparation qui me retient. Les gymnases sont fermés, les partenaires d’entraînement sont rares et les entraîneurs / coéquipiers font ce qui est le mieux pour protéger la santé de leur famille. Ce sont des choses avec lesquelles je sympathise avec 110%. En plus de cela, il y a d’autres problèmes dans les coulisses qu’il vaut mieux ne pas dire. Je sais que de nombreux combattants rencontrent les mêmes défis en essayant de monter un camp en ce moment.

“Il y a des gens qui ont suffisamment de ressources pour y arriver maintenant, mais malheureusement, je ne suis pas de ceux-là”, a-t-il poursuivi. «Au final, j’ai deux choix. L’une consiste à continuer de faire ce que je peux pour rester en forme et attendre que les restrictions soient levées. L’autre consiste à faire des choix et des gestes pour me mettre dans une position où je peux être sûr de pouvoir me préparer pour un combat. Ma position sur qui je combattrai ensuite restera la même, il faut que ce soit quelqu’un qui soit devant moi. Par respect pour cette courte liste de gars et les souhaits de ma famille, je ne me présente que si je peux être à mon meilleur.

«Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère y retourner plus tôt que tard et que je recherche de manière proactive des solutions par moi-même. J’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé. Que Dieu vous bénisse », a écrit Michael Chiesa.

Chiesa est 3-0 au poids welter et vient de remporter une victoire bouleversée contre Rafael dos Anjos à l’UFC Raleigh. Cette victoire le place dans le top 10 de la division. Il est probablement à une ou deux victoires d’un tir au titre.

On ne sait pas encore quand Chiesa se battra. Mais cela ne devrait pas surprendre que les combattants ne soient pas prêts à concourir car ils ne peuvent pas s’entraîner correctement.

Que pensez-vous du message de Michael Chiesa? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/04/2020.