Michael Chiesa précise qu’il n’acceptera pas un combat avec Welterweight qui est en dessous du top 5

En attendant de savoir où le classement va tomber après avoir obtenu une décision unanime sur Rafael Dos Anjos, quelque chose est certain pour Michael Chiesa: N’acceptera pas les combats avec des combattants classés en dehors du top 5 des 170 livres.

Dans la co-star de UFC Fight Night Raleigh, vainqueur de The Ultimate Fighter 15 le Brésilien, ancien champion des poids légers, a prévalu sur trois manches pour porter son record de Weight Weter à 3-0.

Dans l’interview après le combat, Chiesa a demandé à affronter l’ancien champion par intérim Colby Covington, et peu de temps après, il a expliqué pourquoi il avait décidé de défier l’ancien challenger de la division.

«Je viens de battre le numéro 5 (poids welter) au monde. Je dis toujours que le meilleur moment pour demander un combat est après avoir gagné. Vous devez en tirer parti. Je ne m’engagerai pas dans un duel verbal avec le sujet (Covington). Je respecte ton talent. C’est très dur. J’essaie juste d’obtenir un titre mondial. Je pense que c’est le combat qui a le plus de sens lorsque vous regardez le top 5. J’ai dit avant le combat que si je battais Rafael Dos Anjos, je n’allais pas me battre avec quelqu’un qui est en dessous du numéro 5. Je prendrai sa place. En regardant le panorama de la division, c’est le combat qui fait sens. Je veux être testé. Je veux me battre avec les meilleurs, donc la prochaine fois, ce sera Colby. »

Covington, numéro 2 du classement, vient de vivre sa deuxième défaite en tant que professionnel après avoir été victime d’un TKO au cinquième tour aux mains de l’actuel monarque de la division, Kamaru Usman, dans le UFC 245.