Michael Chiesa publie une déclaration après sa victoire sur Rafael dos Anjos à l’UFC Raleigh

Crédit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Le concurrent des poids mi-moyens de l’UFC Michael Chiesa a publié une déclaration à la suite de sa victoire sur Rafael dos Anjos lors de l’événement co-principal de l’UFC Raleigh.

Chiesa a utilisé un jeu de lutte dominant pour éliminer RDA et le contrôler sur le tapis pendant la majorité du combat pour obtenir une décision unanime sur les tableaux de bord des juges. Il s’agit de la plus grande victoire de la carrière de Chiesa à ce jour, alors que l’ancien vainqueur de l’Ultimate Fighter a battu le poids welter n ° 5 du RDA.

Après l’événement, Chiesa s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour diffuser une déclaration vidéo à ses fans. Voici ce que “Maverick” a dit sur Instagram.

“Quoi de neuf tout le monde? Je veux juste saisir cette occasion pour remercier toute ma famille, mes amis et mes fans de m’avoir montré tout l’amour et le soutien après cette grande victoire. J’ai beaucoup de gratitude pour vous tous qui vous soutenez pour tous ces grands moments de ma vie et de ma carrière. Cela signifie une tonne pour moi. Alors merci à vous tous du fond du cœur. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, mes entraîneurs et mes partenaires d’entraînement. Vous savez ce qu’il a fallu pour arriver à ce combat. Ce fut un camp très difficile pour de nombreuses raisons et vous savez qui vous êtes tous, alors merci à vous tous de m’avoir aidé à venir ici », a déclaré Chiesa.

«Je tiens à remercier Rafael dos Anjos et son équipe de m’avoir donné l’opportunité de concourir contre lui ce soir. Ce fut le combat le plus dur de ma vie. Je savais dans quoi je m’embarquais et j’ai beaucoup de respect pour Rafael et son équipe, donc merci à vous tous. Je vais célébrer cette victoire, je vais boire ce Coca-Cola, je vais faire mon sac et me rendre à Abu Dhabi pour aider à soutenir mon coéquipier Austin (Arnett) alors qu’il se bat ce week-end. 2020 Je viens pour le titre. J’ai la vision, il est temps d’en faire une réalité les gars. Je vais me coucher, beaucoup d’amour, merci à vous tous. “

La victoire sur RDA donne à Chiesa une séquence de victoires de trois combats depuis son passage au poids welter, avec des victoires antérieures sur les vétérans Diego Sanchez et Carlos Condit. Après la victoire, Chiesa a pris le micro et a appelé Colby Covington.

À quel point avez-vous été impressionné par Michael Chiesa à l’UFC Raleigh?