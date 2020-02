Michael Chiesa répond après que l’entraîneur Fabia révèle ses plans pour un “ étouffement de la mort ” à l’UFC 239

Crédit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Michael Chiesa a publié une réponse après les affirmations de l’entraîneur de Diego Sanchez, Joshua Fabia, selon lesquelles ils prévoyaient un “étouffement” à l’UFC 239.

Chiesa et Sanchez se sont affrontés lors de la semaine de la lutte internationale en juillet 2019, le premier s’étant imposé dans une victoire à l’unanimité assez déséquilibrée. Hélas, même si Chiesa a également battu Rafael dos Anjos, il y a beaucoup plus d’attention sur Sanchez en ce moment après sa victoire controversée en DQ à l’UFC Rio Rancho le week-end dernier.

La situation est passée d’amusant à tout à fait déroutant récemment lorsqu’il a été révélé que Sanchez et son entraîneur Joshua Fabia prévoyaient un “étouffement de la mort” avant la lutte contre Chiesa, forçant les officiels à intervenir.

Comme de nombreux fans le savent, le légendaire Sanchez est désormais entraîné par un homme qui semble s’identifier davantage à un gourou mystique qu’à un véritable entraîneur.

Interrogée sur le «starter de la mort» par MMA Junkie, Chiesa a dit ce qui suit.

“Nous sommes dans le dos, et les ébats se déroulent déjà pendant la semaine de combat, donc je suppose que les choses vont être un peu bizarres la nuit du combat – pas si mal”, a déclaré Chiesa. «Cela a commencé quand Don House est venu et m’a enveloppé les mains, et il riait juste. Il me disait: «Mec, il est un homme sauvage là-bas», ne me donne pas vraiment de détails, mais je sais déjà que les choses sont un peu bizarres dans les vestiaires. Ensuite, la personne que je ne vais pas nommer est venue me voir et m’a dit: “Hé, je dois vous dire, il est question de cette folle soumission qu’il veut essayer.” “

“J’ai eu une démonstration de ce que c’était, et je veux dire, j’ai immédiatement commencé à rire”, a ajouté Chiesa. “Je me disais:” Si vous pensez une seconde que vous allez me renverser “Stone Cold Stunner” dans un concours d’arts martiaux mixtes de haut niveau, vous êtes hors de votre rocker (explétif) – pardonnez ma langue. Mais oui, je savais ce que c’était.

“C’était comme s’il avait mon menton, et sa poitrine était à l’arrière de ma tête comme un gars irait pour une guillotine, et c’était comme s’il allait tourner et me tourner le dos tout en maintenant mon menton, en gros, je mets l’arrière de mon cou sur son épaule et je baisse », a conclu Chiesa. «Nous avons commencé à rire. Nous nous disons: “C’est tellement drôle.” “

Que pensez-vous de cette réponse de Michael Chiesa?

