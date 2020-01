Michael Chiesa révèle qu’il a subi une fracture nasale dans sa préparation au combat avec Rafael Dos Anjos

Face à son combat avant Rafael Dos Anjos samedi dernier, Michael Chiesa Il a fait face à plus de complications qu’il ne l’avait pensé.

Le poids welter maintenant a remporté sa troisième victoire dans la division en battant la décision unanime du Brésil dans la co-star de la UFC Fight Night Raleigh. Après l’événement, il a avoué aux médias qu’un mois avant le concours, il avait subi une fracture du nez lors d’une séance de combat et aujourd’hui, il a partagé les preuves.

“Voici un #TBT le 11 décembre, lorsque je me suis cassé le nez en deux parties lors d’un entraînement pour mon combat avec ‘RDA’. Je ne voulais pas rater l’occasion qui m’attendait, j’ai donc dû tenter ma chance. Décider de me retirer du combat en a fait l’un des camps les plus stressants de ma carrière. Avec seulement une petite fraction de combat et un peu de combat que je fais normalement dans un camp de huit semaines, nous faisons toujours le travail. »

Avec sa victoire sur Dos Anjos, Chiesa a amélioré son record de poids welter à 3-0 et maintenant qu’il occupe le septième échelon du classement, il espère lutter contre l’ancien champion par intérim, Colby Covington, pour la Semaine Internationale de Lutte en juillet.