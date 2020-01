Michael Chiesa veut que Colby Covington se batte pour devenir le n ° 1 d’ici la fin de 2020

Invaincu à 170 livres, Michael Chiesa ne peut pas faire marche arrière.

L’ancien poids léger a remporté la plus grande victoire de sa carrière samedi dans le co-événement principal de l’UFC Raleigh, remportant une décision unanime sur le meilleur concurrent poids welter et ancien champion poids léger Rafael dos Anjos. Avec la victoire, «Maverick» s’est amélioré à 3-0 depuis qu’il est passé de 155 livres.

Après le combat, Chiesa a appelé l’ancien champion par intérim Colby Covington, et il a développé cette décision tout en s’adressant aux médias dans les coulisses.

“Je viens de battre le n ° 5 mondial, et je dis toujours que le moment le plus important pour demander un combat est après avoir gagné”, a déclaré Chiesa. “Vous devez capitaliser. Je ne veux pas m’engager dans une partie de pisse verbale avec [Covington]; Je respecte ses compétences et il est super dur. J’essaie juste d’atteindre un titre mondial, et je pense que c’est le combat qui a le plus de sens quand on regarde les cinq premiers. J’ai dit avant le combat, j’ai battu Rafael dos Anjos; Je ne combat personne qui est classé moins de cinq. Je prends sa place et je regarde le paysage de la division, c’est le combat qui a du sens.

«Je veux être testé, je veux me battre le mieux, c’est donc Colby.»

Chiesa n’a jamais hésité à jeter un nom après une victoire, et il a immédiatement quitté la cage après avoir mentionné qu’il voulait combattre Covington. Selon Chiesa, l’appel n’a eu lieu que pour lui et son équipe après avoir regardé le combat de Covington avec Kamaru Usman à l’UFC 245, et vu comment le haut de la division des poids welters a tremblé au lendemain de la victoire d’Usman.

Avec l’ancien champion Tyron Woodley prêt à combattre Leon Edwards en mars, Chiesa a fait le calcul et a trouvé Covington comme la réponse pour qui il devrait défier ensuite.

“J’ai un peu attendu de voir comment [UFC] 245 a pris fin et voulait juste voir ce qui s’est passé avec Tyron et Leon et tout le monde », a déclaré Chiesa. “Mais je pense que c’est un combat qui a du sens, et je n’irais pas demander un match extravagant. Chaque fois que je gagne un combat et que je demande un adversaire, je l’obtiens généralement, et c’est parce que tout est bien pensé. Je ne jette pas contre le mur des choses qui ne collent pas. Je pense juste que c’est un combat qui a du sens, je pense que c’est un combat que je pourrais avoir, alors nous verrons ce qui se passe. “

Non seulement Chiesa a pris la place de dos Anjos dans le classement des prétendants, mais il sent que sa performance acharnée prouve qu’il appartient à être mentionné parmi les noms d’élite de la division des poids mi-moyens et il a promis d’être le concurrent n ° 1 d’ici la fin de l’année. Covington et Usman ont tous deux battu dos Anjos en montant dans le classement et Chiesa pense avoir passé le même test avec brio.

Il pense que Covington sera un défi encore plus grand, c’est pourquoi il doit savoir ce qui se passera s’ils se rencontrent dans l’Octogone.

“Je viens de montrer que je suis dur”, a déclaré Chiesa. “Je suis juste allé là-bas – regardez les gars qui ont battu‘ RDA ’. Seuls les meilleurs gars l’ont battu. Je voudrais donc penser que je vais rejoindre l’échelon de ces combattants dans ce même aspect. Je vais devenir champion. Je l’ai prouvé ce soir. Je suis sorti et j’ai battu un combattant de calibre championnat, et c’est tout. Je veux être génial, je veux combattre les meilleurs gars, je veux me tester, je veux voir quelles sont mes limites. Je ne pense pas que beaucoup de gars dans ce sport aient vraiment cette mentalité. Je ne cherche pas de combats faciles.

«Colby Covington est une confrontation cauchemardesque pour moi, mais je suis prêt à traverser le feu. Je veux combattre les meilleurs gars. “