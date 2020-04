Michael Chiesa voit de nombreuses options pour le prochain adversaire, mais veut que Colby Covington se batte le plus

Michael Chiesa est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives dans la division des poids moyens avec des victoires sur Carlos Condit, Diego Sanchez et Rafael dos Anjos.

Avec sa séquence de victoires en cours, Chiesa cherche à être intelligent et stratégique avec ses prochains adversaires. Lors d’une interview sur le Luke Thomas Show, Chiesa a présenté ses plans pour la division des poids mi-moyens et dit qu’il est confiant qu’il se battra cette année malgré la pandémie de COVID-19 en cours.

“Oui, je suis confiant, je suis confiant que je vais me battre en 2020”, a déclaré Chiesa. «Je ne vais pas m’éloigner de mon régiment. Il y a des combats que je veux, il y a des affrontements qui m’intéressent, mais je ne vais pas pourchasser cet affrontement et m’éloigner de mon régiment parce qu’il n’y a pas de pardon. Disons qu’ils [UFC] appelez-moi et dites “Hé, vous voulez vous battre sur Fight Island dans six semaines” et c’est contre l’un des gars que je veux combattre, ouais je vais le faire mais il n’y a pas de pardon une fois cette chose terminée. Je suis dans le Top 10. Je ne vais pas risquer cette position dans laquelle je suis allé pour courir après un affrontement. Je reste fidèle à mon régiment, je reste fidèle à ma façon de faire. »

Chiesa a poursuivi en disant qu’il ne regardait que les combattants classés au-dessus de lui, nommant Gilbert Burns, Stephen «Wonderboy» Thompson, Leon Edwards, Tyron Woodley et Colby Covington comme adversaires potentiels.

“Certainement les gars se sont classés au-dessus de moi”, a déclaré Chiesa. «Burns, je pense que lui et moi suivons un cours intensif. J’adore le gars, je pense qu’il est génial. Nous nous sommes en quelque sorte mutilés sur les réseaux sociaux. Je vais sauter sur ses flux en direct et lui envoyer un message, il fera de même pour moi. Mec génial, les styles font des combats, je pense que c’est un combat amusant. Il y a Wonderboy, il y a Leon, il y a Tyron. Il y a tous ces gars devant moi.

“Il y a Colby”, a ajouté Chiesa. “C’est celui que je veux le plus. Je veux que Colby se batte le plus. C’est juste du MMA mathématique. Si je combattais Colby, et je le battais – et je pouvais le battre, et je le battrais, c’est un bon match pour moi – je battais Colby, je pense que cela me met dans la meilleure position dans laquelle je pourrais être avec une victoire. Alors que ces autres gars, je devrais probablement battre Burns puis je devrais battre un Woodley ou un Leon, ou quelqu’un, pour obtenir une position dans laquelle je serais si je battais Colby, parce qu’il est toujours le numéro un gars. Je fais juste des maths MMA. Je prendrai le combat plus dur si je dois gagner un combat que de combattre deux de ces autres gars deux fois. Mais quiconque au-dessus de moi, c’est sûr. “

Michael Chiesa sonne comme s’il sait exactement quoi et qui il veut ensuite alors qu’il continue de gravir les échelons dans la division des poids welters et il sera intéressant de voir où l’UFC décide d’aller avec lui.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/04/2020.