Michael Chiesa voit Rafael dos Anjos comme le test le plus rigide

RALEIGH, N.C. —Michael Chiesa a été dans la cage avec certains des meilleurs du sport, mais il voit ce samedi comme son plus grand test à ce jour.

Chiesa (16-4 MMA, 9-4 UFC) affronte l’ancien champion des poids légers de l’UFC Rafael dos Anjos (29-12 MMA, 18-10 UFC) dans le co-événement principal de l’UFC sur ESPN + 24 alors qu’il cherche à poursuivre son ascension après son passage du poids léger au poids welter.

“Oui, c’est le plus difficile”, a déclaré Chiesa au MMA Junkie avant le combat. «Sur tous ceux que j’ai combattus à l’UFC, c’est le test le plus rigoureux que j’ai combattu à ce jour. La preuve est dans le pudding. Je veux dire, le gars est un ancien champion du monde, (il) s’est battu pour une ceinture à 170, et il est toujours très pertinent. “

Dos Anjos a également récemment grimpé à 170 livres, mais, après un bon départ, il a connu une période difficile lors de ses quatre dernières sorties. Mais Chiesa pense toujours que dos Anjos est à son apogée et présentera un test difficile pour tout le monde.

«Il a battu Kevin Lee, et Kevin Lee a sept ans de moins que lui, donc pour qu’il soit à l’âge où il est et qu’il bat toujours ces jeunes gars – j’ai l’impression que les gars les plus difficiles à affronter sont les gars qui sont du vétéran un statut qui a tout vu et qui est dans la mi-trentaine », a déclaré Chiesa. «C’est un gars qui est toujours dans son rythme, mais je dois sortir et le faire dérailler. Je suis vraiment excité de pouvoir concourir contre lui, mais je dois lever la main samedi soir. “

Depuis qu’il est passé au poids welter, Chiesa a remporté deux victoires consécutives contre Carlos Condit et Diego Sanchez, ajoutant deux noms de vétérans notables à son curriculum vitae.

“C’est le cinquième gars que j’ai combattu d’affilée dans un combat pour le titre ou qui a été champion”, a déclaré Chiesa. «Ce sont donc les combats que je veux et c’est ainsi que vous devenez champion. Je dois battre ces gars-là. “

Une victoire sur dos Anjos serait un grand pas en avant dans la carrière de Chiesa en tant que poids welter, mais il sait que ce ne sera pas facile. Mais, malgré son adversaire bien équilibré et de classe mondiale, “Maverick” pense qu’il a identifié des opportunités d’exploiter le style de combat implacable du Brésil samedi soir.

“Pour un combattant aussi complet et complet qu’il est, tout le monde a des trous dans son jeu”, a-t-il déclaré. “Personne n’est parfait. Tout le monde a des trous qui peuvent être exploités par un autre homme. Il y a des choses sur lesquelles nous allons chercher à capitaliser, mais je m’attends à un combat en trois rounds. “

.