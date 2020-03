Michael Schiavello commente dans une arène vide

Le 28 février 2020 restera longtemps dans la mémoire du diffuseur sportif vétéran et commentateur du MMA Michael Schiavello.

L’homme play-by-play australien de ONE Championship a appelé l’action aux Jeux Olympiques, aux événements K-1 et à certaines des plus grandes expositions et promotions d’arts martiaux en Asie, mais son passage derrière le micro à «ONE Championship 109: King of the Jungle» »Était une première.

Il commentait dans une pièce pratiquement silencieuse, presque vide.

L’événement, qui s’est tenu au Singapore Indoor Stadium, a été forcé à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus dans la région car ONE a décidé de maintenir l’événement plutôt que de l’annuler. Cela signifiait que le monde du sport avait son premier événement majeur à huis clos de l’ère des coronavirus, et Schiavello était sur l’appel.

“Je pense en fait que nous avons peut-être été l’une des premières organisations sportives de la planète – pas seulement des arts martiaux mixtes – à annoncer que nous allions faire un spectacle de stade vide”, a déclaré Schiavello à MMA Junkie.

«Peu de temps après que Chatri (Sityodtong, PDG de ONE) l’a annoncé, la Serie A et différentes ligues de football ont commencé à emboîter le pas, et il y a eu d’autres sports qui sont ensuite venus à bord et ont commencé à faire des arènes vides. Je crois que ONE Championship a été la première organisation à dire: «Hé. Nous n’allons pas annuler. Nous allons continuer. »Nous allons simplement le faire dans une arène vide après en avoir discuté avec des responsables de la santé et des représentants du gouvernement à Singapour.

«Je donne tout mon crédit à Chatri, car il ne s’agit pas seulement de gagner de l’argent (comme) une machine à gagner de l’argent. Avec Chatri et avec ONE, il s’agit des fans. C’est de l’espoir. Il s’agit d’inspirer des gens, des gens qui n’ont pas de chance, des gens qui ont du mal. Et surtout en Asie, d’où émanait le coronavirus, ils souffraient avant le reste du monde. (Il s’agissait) de donner à ces gens quelque chose à quoi s’accrocher, quelque chose où ils peuvent s’asseoir devant leur télévision un vendredi soir et se divertir. »

Plus qu’un simple chèque de paie

Schiavello a déclaré que les membres de l’équipe squelette de ONE Championship savaient qu’ils avaient la responsabilité d’organiser un grand spectacle pour les fans coincés à la maison, mais ils ont également déclaré qu’ils étaient très fiers de pouvoir donner aux fans de la région touchée par le virus. une période de répit et de divertissement.

“La beauté de tout cela était lorsque nous étions tous là, nous savions tous que nous faisions quelque chose au-delà de chacun de nous en obtenant un chèque de paie”, a déclaré Schiavello. «Nous savions que nous faisions quelque chose pour le plus grand bien. C’était déjà une pandémie mondiale qui avait déjà la plupart de l’Asie dans des crises d’anxiété et de panique. Des gens qui perdent leur emploi, des gens qui vont à l’hôpital et qui perdent la vie. Notre contribution était: «Hé. Vous savez quoi? Nous pouvons vous donner une évasion de cette terrible réalité pendant quatre heures un vendredi soir. Si nous pouvons le faire pour vous, cela nous fait du bien que nous ayons donné quelque chose en retour. »

Rester en sécurité pendant la pandémie

La nature à huis clos de ONE Championship 109 exigeait que des mesures strictes soient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des personnes travaillant sur le salon, et Schiavello a expliqué comment lui et ses coéquipiers avaient été soumis à une série de contrôles avant même d’être autorisé à entrer dans le Singapore Indoor Stadium pour l’événement.

«Lorsque nous sommes allés à l’aréna la veille pour les répétitions, nous sommes arrivés un par un et ils ont brandi un thermomètre sur notre front, ont pris notre température, et la règle était que si vous aviez une température de 38 degrés (100,4 F) ou de plus, vous n’entriez pas. Vous alliez en isolement pour mettre en quarantaine. Vous alliez à l’hôpital », a-t-il expliqué. «Nous avons donc tous dû prendre notre température, signer un formulaire de déclaration de santé, obtenir un bracelet spécial, puis nous avons été autorisés à entrer dans l’arène.

«La même chose s’est produite la nuit suivante. Personne n’était autorisé dans l’arène – un seul cornerman. Il y avait des gars qui s’envolaient avec leurs familles. Rocky Ogden, qui a participé à l’événement principal ce soir-là, s’est envolé avec ses parents, sa petite amie et son entraîneur, Wayne Parr. Ils ont dû rester à l’hôtel. Seul Wayne a été autorisé à entrer dans l’arène, donc même ses parents ne pouvaient pas venir. À l’époque, il ne s’agissait pas de 100 personnes ou moins; il s’agissait d’une arène totalement vide pour une sécurité totale. »

Garder l’énergie

L’événement a donné aux combattants de la carte une expérience inhabituelle alors qu’ils se disputaient leurs affrontements respectifs dans une arène vide et presque silencieuse. Le seul son provenait des coins des combattants et de la position des commentaires, où Schiavello et le co-commentateur Mitch Chilson ont livré leur jeu énergique au coup par coup pendant chaque combat.

Garder ce niveau d’énergie élevé, malgré le manque d’atmosphère de la foule, a donné au Schiavello un défi unique alors qu’il tentait de maintenir sa marque de fabrique, un style de commentaire à indice d’octane élevé, tout en réalisant qu’il devait modifier son approche pour compenser le manque de foule bruit dans l’arène.

«Être dans cet environnement et commenter dans cet environnement, c’était très difficile, car vous n’avez pas la foule pour vous nourrir», a-t-il expliqué. “Vous n’avez pas les accalmies et les hauts maniaques et les crescendos. La hauteur du public est comme une symphonie. C’est comme un orchestre. Vous êtes un chanteur d’opéra, vous êtes un Pavarotti, et vous avez le maestro qui dirige l’orchestre, et quand l’orchestre commence à monter haut et crescendo, votre voix crescendos dans ce haut C. Mais quand vous n’avez pas ce maestro, cet orchestre qui joue pour vous, vous devez créer ces crescendos et ces accalmies vous-même, il est donc très difficile de pouvoir apporter cette énergie et remplir cet air vide que vous n’auriez pas nécessairement besoin de remplir si vous aviez un public là-bas.

«Mitch et moi, nous nous y sommes préparés et nous avons décidé que nous serions un peu sombres lors de l’ouverture que nous avons faite avec Chatri. Nous jetterions les bases. Puis, à partir de là, c’était à fond. Il n’y avait pas de retenue, des balles contre le mur, ce qui lui donnait un commentaire complet comme nous le faisons habituellement. »

C’est une expérience que Schiavello dit qu’il n’oubliera jamais car il a aidé à faire vivre les arts martiaux en direct dans les foyers du monde entier à une époque où beaucoup de ceux qui regardaient avaient désespérément besoin d’une distraction positive du monde qui les entourait.

“C’était certainement différent, et je suis fier d’en avoir fait partie”, a déclaré Schiavello. «J’ai eu l’impression que pendant quatre heures un vendredi soir, des millions de personnes qui regardaient – en particulier ceux qui regardaient en Asie – ont été soulagés de la panique, de l’anxiété, de la maladie et de la frustration qu’ils ressentaient là-bas. “

.