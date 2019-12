Michel Pereira promet des sauts périlleux et des backflips contre Diego Sanchez

Le troisième combat de Michel Pereira à l'UFC sera contre le vainqueur originel de "Ultimate Fighter" et vétéran de longue date du MMA Diego Sanchez à l'UFC Rio Rancho le 15 février. Il garantit qu'il ne changera pas un peu son style de combat lors de son prochain combat.

En mai, Pereira a fait des vagues lors de ses débuts dans l'Octogone, éliminant Danny Roberts avec un combo volant main droite au genou au premier tour. Il a gardé ses pièces de théâtre pour son prochain concours en septembre, mais a fini par dégazé et a perdu contre le remplaçant à court préavis Tristan Connelly.

Le Brésilien a déclaré à MMA Fighting au moment où il envisageait de quitter à cause de l'épuisement à Vancouver parce que son «poids réduit tout ***». .

"Je vais le faire", a déclaré Pereira en riant lors d'une interview avec MMA Fighting. «J'ai été critiqué depuis que je suis entré à l'UFC. Ce n'est pas quelque chose de normal à voir, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est mon style. Pour moi, c'est comme lancer un coup. Je vais le faire. Préparez-vous pour un spectacle. "

Sanchez a affronté tous les types d'adversaires tout au long de sa carrière de 41 combattants, des lutteurs aux grapplers aux lutteurs, mais Pereira pense qu'il est un nouveau défi simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires d'entraînement désireux ou capables de faire des acrobaties.

"Je les défie de l'essayer", a déclaré Pereira à propos des partenaires d'entraînement de Sanchez. "Vous ne pouvez pas vous entraîner pour les choses que je fais. La seule chose que je pourrais peut-être craindre, c'est d'être abattu, mais j'ai une bonne lutte et un bon jiu-jitsu. Je suis un combattant complet, donc je serai à l'aise où que nous allions. "

Selon Pereira, le match était initialement prévu pour l'UFC 246 le 18 janvier, mais il a ensuite été repoussé d'un mois à l'événement Rio Rancho. Le Brésilien se bat à quelques kilomètres de la ville natale de Sanchez, Albuquerque, mais "je ferai en sorte que la foule soit de mon côté lorsque le combat commencera."

«Nightmare», 37 ans, est le plus grand nom que Pereira ait jamais rencontré en MMA. Mais le Brésilien de haut vol admet qu'il n'avait aucune idée de qui était Sanchez lorsqu'il a entendu le nom pour la première fois.

"Je devais chercher", a déclaré Pereira. «Je suis vraiment mauvais avec les noms (rires), mais ensuite je regarde une photo ou quelque chose comme ça, et je savais qui c'était. Je n'ai pas vu beaucoup de ses combats (récents); Je n'ai vu qu'un seul combat pour savoir de qui ils parlaient. Je ne regarde pas beaucoup les combats.

«Je ne connais pas ses pertes (ou) son record parce que nous sommes encore trop loin du combat. Je ne sais pas s'il doit prendre sa retraite ou non, mais en fonction de son âge, je ne sais pas s'il sera prêt à me battre. "

Sanchez vient de remporter une défaite décisive face à Michael Chiesa qui a mis fin à une séquence de deux victoires consécutives contre Craig White et Mickey Gall. Le talent de Jackson-Wink se porte mieux maintenant qu'il y a quelques années, quand il a subi trois KO au premier tour en 16 mois entre les mains de Joe Lauzon, Al Iaquinta et Matt Brown.

Cela dit, Pereira pense toujours que Sanchez a dépassé son apogée.

"Ce gars a une histoire à l'UFC, les fans l'aiment (et) il a fait de grands combats", a déclaré Pereira. «Ce n’est que mon troisième combat à l’UFC et je reçois un grand nom comme lui. C'est très important pour ma carrière. Je suis content de le combattre. Il a fait de grandes choses en MMA et je suis sûr que nous allons présenter un spectacle pour les fans de MMA.

«Je n'ai jamais pensé à le combattre, mais l'occasion s'est présentée. Je vais le combattre comme je me bats contre n'importe quel autre athlète. Je n'ai pas été surpris ni pensé, "wow, c'est Diego Sanchez." C'est juste un autre combat pour moi. Son temps est passé. C’est mon temps maintenant. Nouvelle génération."