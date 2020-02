Michel Prazeres suspendu deux ans par l’USADA

Le poids welter de l’UFC, Michel Prazeres, a accepté une sanction de deux ans de l’USADA pour avoir enfreint la politique antidopage de l’UFC après avoir été contrôlé positif aux substances interdites.

L’USADA a révélé mardi la suspension de Prazeres, rétroactive à mars dernier, dans un communiqué de presse. Découvrez-le ci-dessous dans son intégralité via le site Web de l’USADA.

«L’USADA a annoncé aujourd’hui que Michel Prazeres de Belém, au Brésil, a accepté une sanction de deux ans pour une violation de la politique antidopage de l’UFC® après avoir été contrôlé positif à une substance interdite.

Prazeres, 38 ans, a testé positif pour la boldénone exogène et son métabolite 5β-androst-1-en-17β-ol-3-one à la suite de deux échantillons d’urine hors compétition qu’il a fournis le 9 mars 2019. Confirmation de la un test positif a été réalisé grâce à une analyse supplémentaire utilisant la méthode de spectrométrie de masse à rapport isotopique sensible (GC / C / IRMS), qui a rapporté des résultats de laboratoire cohérents avec l’origine exogène de la boldénone. La boldénone est une substance non spécifiée dans la classe des agents anabolisants et est interdite en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC.

La période de suspension de deux ans de Prazeres a commencé le 9 mars 2019, date à laquelle ses échantillons positifs ont été prélevés. »

Prazeres (26-3) est dans l’UFC depuis 2013 et c’est sa première violation de la politique de l’USADA. Le Brésilien a un dossier global de 10-3 à l’UFC, avec des victoires notables sur Gilbert Burns, Zak Cummings, Josh Burkman, Des Green et Mairbek Taisumov. Ses trois défaites à l’UFC sont survenues contre Kevin Lee, Ismail Naurdiev et Paulo Thiago lors de ses débuts promotionnels.

A 38 ans, cette suspension mettra Prazeres hors compétition jusqu’à 39 ans car elle expirera en mars prochain. L’UFC peut très bien choisir de simplement libérer Prazeres compte tenu de son âge et du fait que la division poids welter de l’UFC est si profonde de toute façon. S’il est libéré, il pourrait éventuellement se retrouver dans Bellator ou PFL sur la route, ou potentiellement emmener ses talents à l’étranger en Russie ou au Japon avant la fin de sa suspension.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/11/2020.