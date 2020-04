Michelle Waterson espère combattre Carla Esparza à la reprise des événements de l’UFC

Michelle Waterson, candidate aux poids paille de l’UFC, s’apprêtait à affronter Carla Esparza à l’UFC sur ESPN + 30 le 11 avril à Portland, Oregon, mais maintenant, comme tout le monde sur la liste de l’UFC, “The Karate Hottie” se retrouve dans les limbes comme elle réfléchit à sa prochaine mission.

S’adressant à MMA Junkie depuis son domicile à Albuquerque, N.M., Waterson (17-7 MMA, 5-3 UFC) a déclaré qu’elle espère être de retour dans l’octogone dès que possible une fois la pandémie de coronavirus terminée.

«J’espère bien que oui. Je ne sais pas à quoi m’attendre dans un proche avenir pour quoi que ce soit, donc je reste juste en forme », a-t-elle déclaré. «Heureusement, j’ai une maison incroyable dans laquelle mettre en quarantaine, et mon mari est un entraîneur incroyable. Donc, entre nous deux, nous pouvons obtenir de bons entraînements et rester en forme, donc nous restons en forme et n’attendons que des bonnes nouvelles. “

L’étape naturelle serait probablement de simplement relouer Waterson et Esparza pour un futur spectacle. Mais dans l’état actuel des choses, l’UFC se concentre principalement sur la réalisation de l’UFC 249. Après cela, Waterson dit qu’elle espère que cet événement pourrait déclencher une résurgence, avec plus de verrouillages et de combats confirmés.

“Je n’ai rien entendu, mais vous savez, tout peut arriver à ce stade”, a déclaré Waterson. “Je sais que Dana travaille très dur et, honnêtement, je pense que son objectif principal est de faire fonctionner cette carte du 18 avril, donc tout ce qui s’est passé avant cela est juste un peu … ils vont juste essayer de remplir le fentes et tout quand les vannes s’ouvrent. J’espère le meilleur et je me prépare au pire. C’est tout ce que nous pouvons faire. “

Waterson avait presque terminé son camp de combat pour Esparza (15-6 MMA, 5-4 UFC) quand il a été révélé que son combat et l’événement avaient été reportés. En conséquence, elle a dit qu’elle aimerait reprendre là où elle s’était arrêtée et faire face à l’ancien champion des pailles, comme prévu, chaque fois que les choses reprennent, et elle a suggéré que ce ne serait pas nécessairement l’attaquant direct vs Beaucoup de gens peuvent penser que le style de catcheur.

“Absolument, j’aimerais combattre Carla”, a-t-elle déclaré. «Elle et moi sommes dans le jeu depuis assez longtemps. Elle était championne Invicta quand je combattais encore contre les poids atomiques, (et) elle était la première championne UFC. J’adorerais lui faire craquer et tester mes compétences contre elle.

“On ne sait jamais; c’est du MMA. Je pense que Carla a travaillé très dur pour rafraîchir sa boxe et essayer d’être plus équilibrée. J’ai hâte de combattre la meilleure Carla. »

Waterson dit que son instinct lui dit que la confrontation pourrait avoir lieu en mai, mais avec la fermeture mondiale qui se poursuit pendant la pandémie de COVID-19, elle a plaisanté en disant qu’elle pourrait même avoir à trouver sa solution compétitive en affrontant son rival paille par d’autres moyens.

«J’allais proposer à Carla de mener un combat virtuel et de voir comment cela se passe», a déclaré Waterson. “Mais je ne sais pas qui nous pouvons juger de cela.”

