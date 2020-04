Michelle Waterson soutient Jon Jones

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Jon Jones est à nouveau dans l’eau chaude après avoir été arrêté la semaine dernière. Alors que de nombreux membres de la communauté MMA en ont assez des problèmes du champion des poids lourds légers de l’UFC à l’extérieur de la cage, son amie de longue date et partenaire d’entraînement Michelle Waterson se tient derrière lui.

«J’adore Jon et je souhaite le meilleur pour lui et sa famille», a déclaré Waterson à MMA Junkie. “Il n’a rien fait d’autre que de vraiment me soutenir, ma carrière, ma famille et l’équipe.”

Waterson a ajouté qu’elle ne savait pas ce qui se passait dans les coulisses de la vie de Jones et qu’elle n’avait pas l’intention de forcer. Mais Jones a été là à travers elle tout au long de sa carrière et elle a l’intention de lui rendre la pareille.

«C’est un gars formidable», a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie personnelle et, honnêtement, ça ne me regarde pas. Il a toujours été là pour moi et je serai toujours là pour le soutenir dans sa vie. Il y a des problèmes plus profonds, et ce n’est à personne de juger ce qui se passe dans sa vie. »

Jones a été arrêté le jeudi 26 mars et inculpé de CFA aggravée, d’utilisation négligente d’une arme à feu, de possession d’un conteneur ouvert et d’aucune preuve d’assurance. Malgré la gravité de ces accusations et le fait que cela soit loin de son premier contact avec la loi, lui et son équipe juridique ont pu conclure un accord avec les procureurs pour éviter les peines de prison.

Jon Jones a combattu pour la dernière fois en février, quand il a défendu le titre des poids lourds légers de l’UFC avec une victoire controversée sur Dominick Reyes. Cette victoire a été précédée d’une victoire de décision similaire sur Thiago Santos, d’une victoire de décision plus déséquilibrée sur Anthony Smith et d’une victoire de TKO sur Alexander Gustafsson. À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que ses derniers problèmes juridiques signifieront pour son règne en titre, mais il est clair que Michelle Waterson aura le dos quoi qu’il arrive.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/3/2020.