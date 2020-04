Michelle Waterson sur la vie en lock-out, l’école-maison et la cuisine maison

La championne des poids paille de l’UFC, Michelle Waterson, a partagé l’octogone avec les meilleurs du monde à 115 livres, mais maintenant elle est coincée à la maison pendant le verrouillage du coronavirus et face au défi de deux nouveaux adversaires délicats.

En discutant avec MMA Junkie de sa maison d’Albuquerque, NM, Waterson (17-7 MMA, 5-3 UFC) a déclaré qu’elle restait en forme avec des entraînements à domicile, mais a déclaré qu’être coincé dans la maison a amené d’autres tests lors du COVID mondial -19 pandémie.

“Il y a beaucoup de choses dont nous devons nous occuper ici à la maison”, a-t-elle expliqué. “Ma fille ne va plus à l’école, donc je dois la scolariser à la maison maintenant, ce qui me prend beaucoup de temps.”

Waterson peut être un modèle en tant que l’une des meilleures athlètes féminines de l’UFC, mais quand il s’agit d’enseigner à sa fille, c’est un tout autre jeu de balle, comme elle l’a expliqué.

«Ma fille est très intelligente, mais elle doit simplement porter un chapeau différent», a-t-elle déclaré. «Elle est très réceptive envers moi en tant que mère et mentor dans certains aspects de sa vie. Mais elle a un professeur, et quand j’essaie de jouer ce rôle, il y a certainement une courbe d’apprentissage à nos deux extrémités, parce que quand j’essaie de lui expliquer des choses, ce n’est pas comme ça que le professeur l’explique, alors elle est comme, “peu importe!” “

Une chose que les combats lui ont préparé, cependant, est la mentalité de quarantaine que les combattants doivent adopter lorsqu’ils entrent dans un camp de combat, surtout lorsqu’ils commencent à réduire leur poids avant la semaine de combat.

«C’est pourquoi j’aime me battre, car cela vous prépare à des choses en dehors des combats», a-t-elle déclaré. «En tant que combattants, vous devez vous préparer à l’inattendu et c’est certainement l’une de ces choses.

“Fondamentalement, quand vous entrez dans un camp de combat, c’est comme entrer en quarantaine!” elle a ri. “Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas boire un verre, vous ne pouvez pas faire la fête! Mais je dirais que ma fille devient un peu folle. Ma maman aussi. “

La présence de Mama Waterson constitue un autre défi pour “The Karate Hottie”, qui dit que l’amour de sa mère pour la cuisine s’est avéré être une arme à double tranchant dans sa maison pendant la période de verrouillage.

“Elle veut tellement sortir de la maison, mais elle ne peut pas”, a-t-elle expliqué. “Et c’est difficile aussi, parce que la chose qu’elle fait pour se calmer, c’est cuisiner, puis je mange sa nourriture, parce que c’est délicieux, et ensuite je monte jusqu’à 125 livres!”

De bonne humeur et pleine de sourires, malgré sa situation loin d’être idéale, Waterson a dit qu’elle aimerait sauter de nouveau dans l’octogone et se battre. Mais elle comprend également la nécessité d’un verrouillage, et comment il est parfois préférable de rester assis et de rouler.

“C’est difficile à dire parce que c’est ma carrière. C’est comme ça que je gagne ma vie, c’est comme ça que je nourris ma famille, c’est comme ça que j’apporte de l’argent à la table », a-t-elle déclaré. «Si égoïstement, j’aimerais pouvoir me battre pour payer mes factures et continuer à aider ma famille.

“Mais à l’autre bout, il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, et parfois lorsque vous essayez de forcer quelque chose qui n’est pas censé être forcé, cela aggrave les choses comme avant.” J’essaie donc de tirer le meilleur parti de la situation, de profiter du temps que je passe à la maison avec la famille et de continuer à moudre.

«Honnêtement, cela pourrait vraiment être pire. Ils nous demandent de rester à la maison avec nos proches, afin de ne pas tomber malade. Ce n’est pas un énorme sacrifice. Elle doit donc apprendre à se sacrifier, et si vous ne pouvez pas sacrifier rester à la maison pendant quelques semaines et ne pas voir vos amis pour ne pas voir cette chose se propager et changer vraiment votre monde, alors vous n’avez pas toute patience et c’est ce que vous devez apprendre. C’est un moment d’enseignement. “

