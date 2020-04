Mickey Gall à propos des combats abandonnés et de sa carrière à l’UFC

La carrière de Mickey Gall à l’UFC ne s’est pas déroulée de façon typique.

Il a obtenu un contrat sur “Dana White: Lookin ‘for a Fight” après seulement un combat professionnel et a appelé son tir en demandant de combattre CM Punk.

Gall (6-2 MMA, 5-2 UFC) a connu une grande année 2016 avec trois finitions au premier tour contre Punk, Mike Jackson et son compatriote star montante Sage Northcutt.

Bien que les choses se soient quelque peu ralenties récemment pour lui, Gall a encore de grandes aspirations. Il a une fiche de 2-2 lors de ses quatre derniers combats, mais il a vu une augmentation significative du niveau de compétition. Sa dernière victoire est venue sur Salim Touahri en août dernier.

Gall a eu une grande opportunité après cela contre l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Carlos Condit en décembre, mais Condit a été forcé de quitter en raison d’une blessure à l’œil et le combat a ensuite été annulé.

Il a ensuite été jumelé avec Alex Oliveira à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie, mais pour des raisons non divulguées, le combat a été tiré. Au lieu de cela, Oliveira a été réservé pour faire face à Max Griffin à l’UFC 248 peu après.

Gall a dit qu’on ne lui avait même jamais donné de raison pour laquelle le combat ne s’était pas concrétisé.

“L’UFC m’a dit qu’il y avait des problèmes et que ça ne se concrétisait pas, et ensuite c’était bizarre comment il avait pu réserver un combat comme une semaine ou deux après”, a déclaré Gall au MMA Junkie. “Je ne sais donc pas vraiment ce qui s’est passé. Certaines choses, vous êtes plutôt dans l’ignorance, mais ça va. Qui sait qui sera mon prochain. Je suis prêt. S’ils veulent en faire un dans l’arène sans fans ou quoi que ce soit, je serai prêt à me battre. “

L’épidémie de coronavirus balayant actuellement le monde, l’UFC 249 est en danger, et on ne sait pas quand le prochain événement de la promotion aura lieu, ce qui rend difficile pour Gall de déterminer une date exacte de retour.

Mais il vise haut, cherchant à grimper le classement de 170 livres.

“J’imagine que je combattrais probablement une personne de plus parmi les 15 premiers, mais s’ils m’offrent un top 15 (adversaire), je serais tout ça aussi. Mais je ne sais pas vraiment », a déclaré Gall. “Je ne suis pas vraiment sûr. Celui de Condit aurait été amusant, mais je ne m’inquiète plus vraiment pour celui-là. Je ne sais pas du tout si cela va se concrétiser. Mais quiconque, à peu près. Je ne me sens pas vraiment trop difficile ces jours-ci.

«Vous voulez toujours un nom. Plus le nom est grand, plus la récompense est grande. Mais Carlos a été un peu sujet aux blessures, donc je ne sais pas si nous y arriverons. Je ne voudrais pas mettre tous mes œufs dans ce panier et puis deux semaines plus tard, le combat échoue. Mais vous savez, cela fait partie du jeu. Cela fait partie de ce sport. Cela m’arrivera probablement encore. Donc je suppose que je m’éloigne de celui-là, mais peu importe. Cela aurait été un honneur de le combattre. C’est une légende et j’espère qu’il va bien. “

Entre-temps, Gall a eu accès à son gymnase, s’entraînant avec quelques personnes sélectionnées pour assurer la sécurité de tous. Il assiste également dans une soupe populaire que sa mère aide maintenant à gérer, ce qu’il fait depuis qu’il est enfant.

Sans combat, Gall a continué à travailler sur son métier, passant récemment du temps dans l’Ohio avec Matt Brown. Avant cela, il s’est rendu au ranch de Donald Cerrone pour s’entraîner, ce qui lui a valu une apparition dans le film Netflix de Mark Wahlberg, “Spenser Confidential”, dans lequel Cerrone est également présenté.

N’ayant plus participé à des compétitions depuis août dernier, le jiu-jitsu ceinture noire Gall a admis qu’il envisageait de participer à des compétitions de grappling pour rester actif, mais ne voulait pas détourner son attention des combats.

“Je garde absolument cette opportunité derrière ma tête”, a déclaré Gall. «Je me concentre définitivement sur le MMA, en combattant à l’UFC. C’est une ceinture ou un buste pour moi, donc je veux juste travailler pour obtenir cette ceinture. Avec le temps, je sais que je comprendrai.

«(Je le prends) combat par combat, mais dans le but d’être le champion. Je voudrais donc être dans le top 15 d’ici un an environ, avoir ma chance et obtenir la ceinture. C’est le but. “

.