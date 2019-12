Mickey Gall contre Alex Oliveira prêts pour l'UFC Norfolk

Ce n'est pas un ex-champion, mais Mickey Gall doit combattre un vétérinaire octogonal chevronné lors de sa prochaine sortie.

Un mois après que le vétéran de "Looking for a Fight" et aficionado de la légende ait perdu un combat avec l'ancien champion par intérim Carlos Condit, il a été réservé face à Alex Oliveira à l'UFC Norfolk, qui aura lieu le 29 février au Chartway Arena de Norfolk, en Virginie.

Gall est apparu plus récemment dans l'octogone à l'UFC sur ESPN 5, où il est revenu dans la colonne des victoires après une sortie désastreuse contre Diego Sanchez à l'UFC 235. Gall a déclaré que son corps s'était arrêté contre le vainqueur de "The Ultimate Fighter".

Espérant renvoyer Gall dans la colonne des défaites, Oliveira a désespérément besoin d'une victoire après trois revers consécutifs lors des combats contre Gunnar Nelson, Mike Perry et Nicholas Dalby.

La défaite la plus récente du manager d’Oliveira a appelé au renversement. L'entraîneur Alex Davis a affirmé que l'arbitre du combat avait par erreur relevé les combattants alors qu'Oliveira était en position dominante. Davis a déclaré jeudi à MMA Fighting qu'il n'avait jamais reçu de réponse à son appel de l'IMMAF, qui, selon lui, avait réglementé l'événement.

Les combats confirmés pour l'UFC Norfolk comprennent: