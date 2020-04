Midnight Mania! Alexander Volkanovski est prêt à faire taire «embarrassant» Henry Cejudo

Bienvenue à Midnight Mania!

Henry Cejudo a pleinement embrassé son personnage «Triple Cringe» depuis des mois maintenant, et, créditons-le, cela fonctionne dans une large mesure. Je peux personnellement dire que j’ai écrit de nombreux autres articles sur Cejudo à la suite de ses pitreries et de ses défis entre les sexes. Pour la plupart, c’est inoffensif, car Cejudo fait des gaffes et agace ses pairs sans vraiment causer de problèmes.

Pas de mal, pas de faute.

Cependant, grincer des dents n’est pas le seul aspect de la nouvelle personnalité de Cejudo. Il a souvent appelé des combattants venant de perdre, et pour une raison quelconque, l’UFC oblige son choix d’adversaire. À la suite de ses guerres de mots, Cejudo devrait affronter Dominick Cruz lors du méga-événement prévu de l’UFC le 9 mai.

Cruz n’a gagné aucun combat depuis juin 2016.

Alexander Volkanovski est l’un des hommes que Cejudo a appelé et qui a récemment remporté un combat. Cejudo est intéressé à poursuivre le statut de «Quadruple C» en éliminant le pivot de poids plume, et aujourd’hui Volkanovski a riposté à l’Olympien en attaquant son refus d’affronter les meilleurs prétendants.

“Il semble qu’il défie tout le monde, mais ses prétendants n ° 1, peu importe”, a déclaré Volkanovski au MMA Junkie. «Écoutez: je pense que c’est bon pour lui. Si vous m’appelez, d’accord. Mais je pense toujours qu’il devrait se concentrer sur sa division et ses prétendants n ° 1. Il semble littéralement qu’il attire tout le monde sauf les prétendants n ° 1, et c’est quelque chose que je trouve – je pense que c’est juste embarrassant. Je le crois vraiment. »

«Je pense que c’est cringey, à la hauteur de son nom quand il fait ce genre de choses. Mais encore une fois, cela ne me dérangerait pas de fermer la bouche, pour être tout à fait honnête. Mais en ce moment, j’ai une division que je veux tenir. Et encore une fois, il essaie juste de s’accrocher à cette ceinture de poids coq. Donc s’il monte, il sait que je vais lui botter le cul, mais il pourra toujours s’accrocher un peu plus à cette ceinture de poids coq. S’il va être comme ça, je ne pense pas qu’il mérite cette chance. Mais tu ne sais jamais. S’il continue de courir la bouche et que personne d’autre n’est prêt pour un combat, et c’est ce combat devant moi, je pense que je ferai une grande faveur au monde en le fermant. “

Volkanovski devrait affronter Max Holloway dans un match revanche du championnat. Si «The Great» peut envoyer Holloway une fois de plus, est-ce que quelqu’un pense qu’il a la possibilité de tenir sa promesse de fermer Cejudo?

Insomnie

Je crois que cela s’appelle «une surenchère».

Dustin Poirier partage un moment émouvant avec un jeune fan:

Je pensais que cette photo de retour d’Alexey Oleinik et Fedor Emelianenko était plutôt cool!

C’est peut-être le contenu le plus pertinent que Conor McGregor ait jamais publié.

Luke Rockhold est un cas curieux. D’une part, son ascension dans la division des poids moyens a été incroyable à regarder, car il a directement détruit les prétendants à gauche et à droite. Depuis, les combats ne se sont pas bien déroulés, car l’athlétisme de Rockhold semble décliner malgré ses améliorations techniques en boxe.

Dans l’ensemble, un gars qui n’a peut-être pas atteint son plein potentiel malgré de grandes choses. Dites ce que vous voulez, mais Luke Rockhold n’a jamais été dans un combat ennuyeux!

Avant le tweet de fin de soirée de Jon Jones, c’était mon titre prévu pour la nuit dernière!

Slips, rips et clips KO

Trois plats à emporter ici:

1. Yves Edwards est l’homme

2. “Thug Jitsu” ne doit pas être f * cked avec

3. Merde, le menton de Jeremy Stephens est fou.

Se détendre lorsque l’adversaire attrape une cravate à double col n’est pas une bonne stratégie.

L’école combat la folie!

Terrain aléatoire

Quelqu’un montre ce clip à Joe Rogan.

Midnight Music: Il y a quelques mois, j’ai recommandé Cowboy In Sweden, l’album country psychédélique de Lee Hazlewood en 1970. Je le fais encore:

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.