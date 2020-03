Midnight Mania! Ali Abdelaziz dément la rumeur selon laquelle Khabib Nurmagomedov est piégé en Russie

Bienvenue à Midnight Mania!

Il y a quelques jours à peine, la Russie a mis en œuvre une interdiction de voyager afin d’empêcher la propagation du COVID-19. Immédiatement, les fans et les médias du MMA ont spéculé sur le fait que cela constituerait un autre obstacle à l’UFC 249 et à l’événement principal de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson.

Pour l’instant, ce n’est pas encore clair. Il y a eu diverses rumeurs en ligne, dont celle selon laquelle Nurmagomedov s’est échappé en Arabie saoudite. Cependant, plus tôt dans la journée, il a commencé à circuler que Nurmagomedov était bel et bien ancré en Russie.

Heureusement, le directeur de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a qualifié ces rumeurs de «fausses nouvelles».

Cependant, Abdelaziz n’a fourni aucune information concernant le lieu où se trouve actuellement “The Eagle” ni aucune preuve à Nurmagomedov de quitter la Russie. Il a également consulté Twitter pour démentir la rumeur selon laquelle l’UFC 249 aurait lieu en Arabie saoudite.

L’UFC 249 est théoriquement il y a moins de trois semaines et le manque général d’informations est assez choquant. Ni les combattants ni même l’organisation ne semblent savoir où les combats auront lieu, seulement qu’ils auront lieu le 18 avril. En outre, la carte elle-même est probablement en cours de remaniement, car les meilleurs épisodes d’autres événements annulés sont bloqués dans l’événement et d’autres combattants internationaux sont probablement obligés de rester chez eux.

De plus, tous les gymnases sont fermés! Ces combats pourraient devenir laids: nous assisterons probablement à un groupe d’athlètes mal préparés et tardifs s’affrontant au milieu d’une réserve amérindienne dans l’Oklahoma.

C’est à nouveau «l’âge des ténèbres» de la fin des années 90!

Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik peuvent se retrouver sur la carte de l’UFC 249, mais jusque-là, Ngannou est déçu de ce qui aurait pu être.

Stephen Thompson fait sa part pour nous divertir!

Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans cette vidéo, mais c’est Pokémon et MMA (Rizin’s Kai Asakura en particulier), donc je vais certainement l’inclure.

“Vous devriez étudier Pokemon pour devenir plus fort” – Kazushi Sakuraba

STYLE TIGRE!

Slips, rips et clips KO

Le coup d’ouverture est moche, mais l’inversion, le suplex et la prise de dos assurés étaient super dope!

La soumission Underground 12 n’aurait probablement pas dû arriver ce soir, mais cela nous a laissé des finitions lisses, qui sont difficiles à trouver de nos jours. Ici, Craig Jones utilise une traînée de bras pour marquer une entrée dans l’enchevêtrement des jambes.

Kimura piège pour toujours! Ce n’est pas exactement ce qui s’est passé ici, mais pour mes pratiquants de BJJ: l’une de mes astuces préférées lorsque je tombe du support arrière est de grimper les jambes en hauteur et d’attaquer le verrou intérieur de l’épaule qu’Egli atterrit en dessous.

Conor McGregor obtient des travaux de garage dans:

Divulgation complète: J’ai un assez grand carnet de clips cool de l’année dernière ou ainsi enregistré pour un jour de pluie … et le monde semble sacrément humide. Je vais mélanger plus de messages plus anciens et des séquences d’entraînement à l’avenir, car l’alternative est de six séances d’entraînement à domicile chaque soir – et personne ne veut ça!

J'ai appris aujourd'hui que l'excellent et souvent hilarant chanteur folk des années 70 John Prine était dans un état critique en raison de COVID-19

