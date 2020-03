Midnight Mania! Amanda Nunes et Nina Ansaroff annoncent qu’elles attendent une petite fille

Bienvenue à Midnight Mania!

Tout d’abord, félicitations à Amanda Nunes et Nina Ansaroff! Le couple de longue date parle d’enfants depuis au moins 2017, et il a été décidé alors qu’Ansaroff porterait l’enfant. L’un d’eux allait faire face à une mise à pied, et il est probablement difficile d’argumenter contre le double champion en termes de statut et de rémunération que «Lioness» apporte pour la famille.

Heureusement, de nombreuses mamans sont retournées au MMA sans problème. Michelle Waterson en est un exemple remarquable, car elle a exprimé son désir de devenir la première «maman championne» de l’Octogone. Cela n’a pas encore tout à fait fonctionné, mais Waterson a grimpé dans le top cinq de la division des pailles avec sa fille à ses côtés pour toutes les séances d’entraînement ouvertes. Plus récemment, l’ancienne lutteuse olympique Sara McMann est revenue dans la cage après une mise à pied de 18 mois et un nouveau-né, gagnant de façon dominante.

En bref, ne vous attendez pas à ce qu’Ansaroff revienne au début de 2021 au mieux. Nunes, quant à lui, maintiendra le fort Featherweight en face de Felicia Spencer à l’UFC 250 le samedi. 9 mai 2020 à l’intérieur de Ginasio do Ibirapuera à Sao Paulo, Brésil.

Insomnie

Yoel Romero semble être un gars amusant et tout, mais c’est en même temps un individu très effrayant.

Cat Zingano montre ses talents acrobatiques et sa force.

Une petite leçon de boxe de l’un des meilleurs du sport:

Caposa avec un morceau vraiment cool de l’histoire du MMA, qui met en évidence les hausses soudaines d’Israël Adesanya et Weili Zhang.

Je viens de réaliser la connexion chinoise entre Adesanya et Zhang. Il y a quatre ans, la seule façon de regarder ces deux combats en dehors de la Chine était un flux sommaire qui vous a fourni des logiciels malveillants. Maintenant, ils sont champions de l’UFC en tête d’affiche d’un PPV ensemble. # UFC248 pic.twitter.com/gPzbIcjlJ6

– caposa (@Grabaka_Hitman) 5 mars 2020

Cette vidéo est une excellente technique, mais l’ouverture me fait rire. J’adore le manque général de préoccupation de la communauté de lutte contre les germes: il est difficile de s’inquiéter de beaucoup après que la sueur de quelqu’un ait coulé dans votre globe oculaire. Si le Coronavirus est vraiment le fléau que certains croient qu’il est, je m’attends à ce que les gymnases de jiu-jitsu soient le dernier obstacle parmi les espaces publics.

Pendant ce temps, le reste de la société:

Soyez prudent avec les bandes!

Slips, rips et clips KO

Le coude et le menton ont atterri sur le bout du menton – ce n’est pas bon!

Vous voulez aider à mettre fin au mur-n-décrochage et lay-n-prier dans MMA? Rendez les genoux légaux à un adversaire abattu.

Le 2-1 a envoyé cet homme voler!

Terrain aléatoire

Jouer avec les chats est un jeu équitable, car ils seront à 100% récupérés plus tard.

Musique de minuit: j’aime Joanna Jedrzejczyk et Weili Zhang, mais “SHUT UP!” était une excellente réponse à tout ce que Joanna Violence racontait.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.