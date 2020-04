Midnight Mania! Bob Arum blâme Dana White pour avoir continué à diffuser des émissions au milieu de la pandémie de COVID-19

Bienvenue à Midnight Mania!

Dana White et UFC ouvrent la voie à des parties inconnues pour le moment, poussant vers l’avant pour organiser un événement de sport de combat alors que le monde sportif entier a pratiquement fermé ses portes. Certes, il est un peu plus facile de contrôler l’exposition potentielle lorsque l’on discute de sports en tête-à-tête par rapport aux sports d’équipe, mais il y a toujours une tonne de risques pour les combattants, les corners, les officiels et le personnel médical même lors d’un événement dans un arène vide.

Malgré le risque, White insiste pour que le spectacle se poursuive. En vérité, il peut y avoir plus dans l’histoire que le simple désir de White d’organiser des spectacles, car Endeaver, la société mère de l’UFC, aurait été à court d’argent.

Quoi qu’il en soit, le fondateur et PDG de Top Rank, Bob Arum, a profité de l’occasion pour faire exploser l’UFC et White pour leurs actions sur le podcast «State of Combat». “[White] devrait avoir honte de lui-même », a déclaré Arum (transcription via CBS Sports). “Ce qui se passe dans ce pays et dans le monde avec ce virus, la dernière chose dont nous avons besoin est qu’un événement ait lieu sans spectateurs juste pour que l’événement ait lieu. Mais la vérité est que Dana White est quelqu’un avec une intelligence défectueuse. »

En outre, Arum a expliqué qu’il ne croyait pas que l’événement UFC 249 se produirait même malgré les meilleurs efforts de White, “Il ne va pas aller de l’avant avec la carte, et si la carte arrive avec des personnes décédées dans des hôpitaux partout aux États-Unis, il devrait avoir honte de lui-même. Le message doit rester à la maison et se retirer jusqu’à ce que ce soit fini. Ne propagons pas le virus, contrôlons le virus et faisons ce que nous pouvons pour doter ces hôpitaux et prendre soin des personnes qui sont hospitalisées en soins intensifs.

Soyons tous de grandes personnes et de grands garçons à ce sujet et arrêtons la tribune. Cela se terminera à la fin, et cela se terminera plus rapidement si nous restons tous ensemble et faisons ce que nous sommes censés faire, sans aller crier des chevrons: “ Je ne suis pas un p — y et je suis va mettre ce combat. Je m’en fiche. “Ce n’est absolument pas le bon message à envoyer.”

Bien que beaucoup conviennent avec Arum que tous les événements doivent être reportés, il convient de noter que White et Arum ont une longue histoire de sniping l’un contre l’autre. White a un jour qualifié Arum de «plus gros sac à poussière de tous les sports», et la relation n’a semblé empirer que lorsque White a exprimé son intérêt pour la tenue d’événements de boxe.

Arum doute également des capacités de White dans ce domaine également: «Dana a été un bon promoteur de l’UFC, mais l’UFC est un monopole. Il dit aux combattants qui ils vont combattre et quand ils vont se battre, et il les paie très peu contre ce que les boxeurs professionnels obtiennent. C’est donc un monopoleur, et ce n’est pas facile pour un monopoleur de se lancer dans un sport comme la boxe, qui est anti-monopoliste.

«Nous avons très peu de barrières à l’entrée [in boxing] et nous avons beaucoup de promoteurs. Tout le monde cherche à promouvoir le meilleur moyen possible pour lui-même. Dana White ne pouvait pas exister dans ce type de milieu. Il ne peut exister que dans une avenue où il est la personne monopolistique dominante; où il est manager, promoteur, décideur des règles pour les participants, tout. »

Comme mentionné, White a déjà reçu de nombreuses critiques pour avoir poussé l’UFC en ce moment, mais il a largement réagi en attaquant les mauviettes et les critiques des médias plutôt qu’en abordant les problèmes. D’une certaine manière, je doute que la voix d’Arum soit celle qui lui parvienne.

