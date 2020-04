Midnight Mania! Cody Garbrandt se dirige probablement vers Flyweight après le combat de Raphael Assuncao

Bienvenue à Midnight Mania!

Les dernières années ont été difficiles pour Cody Garbrandt. Après avoir remporté le titre des poids coqs de Dominick Cruz en décembre 2016, Garbrandt a depuis perdu trois combats consécutifs et a souffert de blessures. Il était censé faire son retour dans la cage en mars contre Raphael Assuncao, mais des problèmes rénaux ont forcé «No Love» de la carte, et l’événement a été annulé de toute façon en raison de COVID-19.

Bien que Garbrandt poursuive toujours Assuncao, il a déclaré à Brett Okamoto aujourd’hui qu’il souhaitait déménager dans la division Flyweight.

«Je n’ai jamais vraiment réduit le poids, même à 135. Je compte passer à 125», explique Garbrandt. «Je suis jeune et je peux le faire. Je me promène à 145 livres. Parfois après le combat, je suis tombé à 142, 143. Je suis toujours fort, rapide à mon poids, je peux le garder à 125. C’est donc le plan … vous savez, descendez et sauvez vraiment la division Flyweight. “

La division Flyweight se reconstruit lentement et a certainement encore besoin de plus de talents, ce qui ferait de Garbrandt un ajout bienvenu. De plus, comme le mentionne Okamoto, un changement de catégorie de poids peut produire rapidement des opportunités de titre, ce qui aiderait certainement Garbrandt à dépasser ses récents obstacles.

Par expérience personnelle, je peux dire que Garbrandt dit la vérité sur son poids et sa taille. Il est un petit poids coq, celui qui marche environ 10 livres de moins que beaucoup de ses pairs. Bien que le passage à une nouvelle catégorie de poids présente toujours des défis et des questions – Comment sa vitesse et sa puissance seront-elles transférées? – cela semble être un grand mouvement pour “No Love”.

Insomnie

Je ne veux pas être cruel, mais la pizza de Joanna Jedrzejczyk est un crime de guerre.

Gilbert Burns accuse Tyron Woodley de l’avoir esquivé dans les commentaires! J’aimerais voir l’un de ces matchs.

Un coup assez dur à cuire:

Le niveau de forme physique de Francis Ngannou est absolument absurde pour un poids lourd.

“Lil Heathen” a définitivement caressé un tigre à un moment donné.

C’est votre liane de chance, allez-y!

Slips, rips et clips KO

Caposa a laissé tomber des moments forts impressionnants de combats oubliés sur Twitter. Un grand bravo à lui, et vous pouvez vous attendre à ces messages dans ce fil avec une grande cohérence jusqu’à ce que les combats en direct reprennent:

Quel contrecoup absolument lisse à une tentative de roulement de bras!

Takeru décompose son adversaire:

Terrain aléatoire

Un scinque souriant!

Midnight Music: j’ai entendu beaucoup de bonnes choses à propos du rappeur de Buffalo Benny The Butcher, mais j’ai arrêté de l’écouter pendant un certain temps en grande partie par paresse. Ne commettez pas la même erreur – The Plugs I Met est du rap primo mafioso.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.