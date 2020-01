Midnight Mania! Conor McGregor ouvert à l’articulation nue, Lethwei combat à l’avenir

Bienvenue à Midnight Mania!

Aimez-le ou détestez-le, il est difficile de nier que Conor McGregor est l’un des meilleurs attaquants du jeu MMA. Il est facile de faire des blagues sur le “tir à gauche”, mais la gauche de Southpaw a suscité beaucoup d’opposition d’élite, il peut à la fois faire pression et bien contrer, et le jeu de coups de pied de McGregor est assez diversifié.

Dans le clip ci-dessus, on demande à McGregor s’il serait intéressé par la boxe à poings nus – comme son coéquipier et ami Artem Lobov – ou Lethwei, l’art martial birman qui implique des coups de poing, des coups de pied, des genoux et des coups de tête à poings nus. McGregor admet que même si les sports sont certainement «dommageables», il serait toujours intéressé à «lui donner un coup».

Maintenant, de toutes les correspondances potentielles de McGregor à émerger au cours de la semaine précédente, c’est peut-être le plus improbable. Pourtant, cela ne peut pas être complètement exclu si McGregor est vraiment disposé. Après tout, Floyd Mayweather boxerait un combattant MMA dans l’un des plus grands événements sportifs de tous les temps ne semblait pas particulièrement probable jusqu’à ce qu’il se produise.

La principale différence, bien sûr, est qu’il y a beaucoup moins d’argent dans la boxe à mains nues et dans Lethwei. Mais qui sait … peut-être que nous sommes juste au début de l’ère de Bare Knuckle et que nous ne le savons pas encore.

Insomnie

L’Ultimate Fighter avait une bonne course et tout, mais il était temps.

Un peu ringard, bien sûr, mais ça m’a fait rire. Masvidal semblait en fait un peu mal à l’aise!

Sur une note connexe, certains art «Gamebred» mettant en vedette Kimbo Slice:

Tony Ferguson s’est définitivement tenu au milieu d’un orage et a osé la foudre pour le toucher.

Il est temps d’envoyer Tai Tuivasa à la moissonneuse-batteuse de la NFL.

Chan Sung Jung vient pour ce titre.

Est-il temps de renommer BJJ? Les séquelles d’un crochet de talon sont tout sauf douces.

Slips, rips et clips KO

L’enfer d’un coup de tête pour commencer ce clip, Sumo a l’air si douloureux.

Un point culminant impressionnant et un rappel de la puissance d’une seule arme:

Rester hors des cordes / de la cage peut être facile en théorie et difficile à exécuter.

Terrain aléatoire

Le fondateur et ancien hôte de Midnight Mania, Andrew Pearson, s’intéresse maintenant aux créatures préhistoriques. Mon travail de rêve d’enfance était d’être paléontologue, alors quand il a retweeté ce fil cool sur les «traces de ptérosaures non ptérodactyloïdes», je l’ai trouvé très intéressant. Cliquez pour découvrir cette nouvelle découverte en détail!

C’est un gros problème car, en> 200 ans de recherche, nous n’avons jamais eu d’indices sur la marche des non-ptérodactyloïdes. Toutes les voies connues à ce jour appartiennent à des ptérodactyloïdes: ptérosaures à queue courte et à bras long du Jurassique supérieur et du Crétacé. (Azhdarchids marchant sur la photo) pic.twitter.com/M1V2HGM9dl

Musique de minuit: je suis un grand fan de Lou Reed, donc bien sûr les Modern Lovers sont cool aussi.

