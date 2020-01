Midnight Mania! Conor McGregor promet une «méga année» en 2020 et d’autres faits saillants de la conférence de presse

Bienvenue à Midnight Mania!

Jour après jour, nous nous rapprochons du retour de Conor McGregor contre Donald Cerrone à l’UFC 246 ce samedi 18 janvier 2020 de Las Vegas, Nevada. Heureusement, peu de gens réussissent mieux à passer ce temps avec des plaisanteries drôles et de grandes citations que l’Irlandais – son don de gab est inégalé et une grande partie de la raison pour laquelle il est devenu une telle star.

Dans l’ensemble, McGregor était relativement docile. “Mystic Mac” a affirmé qu’il pouvait “lire Donald comme un livre pour enfants”, une insulte que même Cerrone ne pouvait pas faire plus que rire. Au-delà de cette barbe occasionnelle, les deux ont montré beaucoup de respect tout en reconnaissant que ce serait une nuit de combat très violente.

Sinon, McGregor a également abandonné ses pensées sur le titre BMF et la sangle de poids welter, tandis que Cerrone a parlé davantage de sa vie de combattant. Pour tous ceux qui souhaitent regarder l’intégralité de la conférence de presse, cliquez ICI!

Insomnie

McGregor a toujours son objectif fixé sur “The Eagle”, et il semble que le match revanche soit presque arrivé.

Jack Hermansson ne combattra pas Darren Till ensuite, il a donc également une nouvelle cible.

Ok les gars, je suis prêt à me remettre au travail! @KelvinGastelum à quoi ressemble votre emploi du temps? Donnons aux fans un plaisir!

– jack hermansson (@jackthejokermma) 15 janvier 2020

C’est formidable de voir Matt Hughes bien récupérer.

Weili Zhang est tellement rapide, son athlétisme est ridicule.

Je n’ai jamais fumé, mais personnellement, je trouve que la plupart des publicités anti-tabac sont désagréables et ennuyeuses … pas celle-ci!

En espérant que Donald Cerrone reconsidère …

La légende du Muay Thai John Wayne Parr travaillant avec Joe Rogan et aidant son coup de pied de commutateur:

Slips, rips et clips KO

Voici une façon amusante de vous informer que l’UFC a signé Jiri Prochazka.

Jiri Procházka est un parfait exemple du grand talent que RIZIN continue de tirer de l’obscurité. Vous pouvez toujours compter sur les samouraïs tchèques pour apporter la violence à 4h du matin. Heureux qu’il ait sa chance à la division UFC LHW. pic.twitter.com/XY1FeE4nML

– caposa (@Grabaka_Hitman) 16 janvier 2020

Les bons ne gagnent pas toujours, et toucher les gants est pour les oiseaux.

Cela dit, essayer de démarrer très vite ne fonctionne pas toujours.

Terrain aléatoire

Simple mais drôle.

Midnight Music: Maintenant que je suis arrivé au Tiger Muay Thai à Phuket et que j’ai un horaire quotidien plus stable de formation et d’écriture (et donc de Spotify-ing), je reprends le contrôle de mon destin musical.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.