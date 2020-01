Midnight Mania! Conor McGregor va miser sur le plus haut sac UFC à ce jour pour le retour de l’UFC 246

Bienvenue à Midnight Mania!

Le spectacle Conor McGregor continue! Après plus d’un an en marge, la plus grande star du sport reviendra dans une semaine environ à l’UFC 246. Cependant, d’ici là, attendez-vous à ce que McGregor continue de dominer les ondes.

Plus tôt dans la journée, EssentialSports a rendu compte du salaire de McGregor pour samedi prochain, et il est significatif. L’Irlandais devrait gagner 5000000 $ pour son retour à l’événement principal, et ce chiffre n’inclut pas d’autres sources de revenus comme le parrainage Reebok, les points de paiement à la vue (PPV) ou les bonus de performance potentiels. Auparavant, la bourse officielle la plus élevée enregistrée pour un combattant de l’UFC était la confrontation de McGregor avec le pivot de l’UFC Lightweight Khabib Nurmagomedov. Dans son effort perdu contre «The Eagle», McGregor a quand même encaissé 3 000 000 $.

Pas une mauvaise relance!

En outre, il a été révélé que Donald Cerrone sera également payé sept chiffres, bien que son salaire soit de 2 000 000 $. C’est peut-être un peu moins que McGregor, mais c’est toujours une augmentation très significative de son sac à main de combat habituel et bien au-dessus de ce que la plupart des combattants de l’UFC espéreront jamais faire en un seul combat.

La parodie de Belal Muhammad du style d’entraînement fou de Tony Ferguson est la perfection.

Ryan Hall pourrait bien se trouver un ennemi!

L’UFC fait un don de 250 000 $ pour aider à combattre les incendies de forêt en Australie!

Chase Hooper a non seulement obtenu ses M&M, mais également ses propres M&M SPÉCIAUX.

La réponse de l’USADA au cas de Jessica Eye n’inspire pas beaucoup d’espoir pour son cas … la vraie solution est de fuir au Japon!

Florida Man frappe à nouveau.

Un autre défi, moins divertissant mais susceptible d’avoir un impact plus positif:

Slips, rips et clips One Championship

Les Southpaws n’ont pas besoin de beaucoup plus qu’un coup de pied gauche précis et précis.

Rodtang est absolument terrifiant. Cela ne semble pas avoir d’importance à distance ce que vous jetez dans sa direction – il va riposter beaucoup plus fort.

Toute cette rage que Liam Harrison déchaîne sur des pads? Il le fait aussi sur le ring.

L’histoire de cette Homme de 93 ans s’habiller tout noir et tirant sur son gérant d’appartement DANS LES DEUX JAMBES sur les dégâts d’eau est incroyable. L’assassin gériatrique n’a clairement pas besoin de l’AARP pour régler ses différends!

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.