Midnight Mania! Dan Hardy s’intéresse à Anthony Pettis et Donald Cerrone comme adversaires potentiels pour le retour de l’UFC

L’ancien challenger du titre des poids mi-moyens et commentateur actuel de l’UFC, Dan Hardy, mène techniquement une séquence de victoires de deux combats en ce moment. Malheureusement, ces deux victoires sont revenues en 2012. Depuis lors, Hardy a été forcé de se retirer d’un état rare de «Wolf Heart» qui l’a expulsé de l’UFC sur FOX 7.

Bien que Hardy reste affligé par la condition, il y a quelques années, il a annoncé son intérêt à revenir de toute façon, probablement dans la division Lightweight. Hardy a fait allusion à un retour depuis, mais maintenant “The Outlaw” nomme des adversaires potentiels.

Vérifiez-le:

“Avant tout, je suis analyste maintenant. Je suis un commentateur, donc je ne veux pas combattre quelqu’un qui est sur une trajectoire vers un coup de titre. Parce que je ne suis pas intéressé à intervenir et à perturber tout type de classement, à m’impliquer dans ces conversations. Les gens avec qui j’ai eu des conversations sur les combats, évidemment “Cowboy” est en haut de la liste, car il serait un excellent choix. Anthony Pettis, c’est un combat dont j’ai discuté avec Felder, il en a discuté avec Anthony. C’est un combat que nous aimerions tous les deux mener. “

Il est bon d’entendre que Hardy n’envisage aucune course au titre, mais l’Anglais vise toujours assez haut pour un retour de huit ans! Donald Cerrone et Pettis ont tous deux lutté récemment, mais ils ont également remporté de grosses victoires dans un passé pas si lointain. L’année dernière, Cerrone a grimpé dans le top cinq des Lightweight et Pettis a éliminé Stephen Thompson – ce ne sont pas des combats faciles.

Ils attireraient cependant une assez grande attention. Si Hardy fait son retour en 2020, à qui devrait-il faire face?

Ce qui pourrait être en quelques semaines …

Tout le chaos de l’UFC 249 a créé des réactions vraiment bizarres en ligne. Franchement, Twitter est particulièrement misérable en ce moment, submergé par les fiers stupides et les pervers ennuyeux.

Voici un exemple: Jason House, PDG d’Iridium Sports, dirige sa colère chez MMA Media pour ne pas avoir été «positif» … ce qui n’est pas exactement l’objectif du journalisme.

Pour tous les médias MMA qui ont été si négatifs envers l’UFC et leurs décisions commerciales, critiquer en marge est pathétique. Si vous n’avez rien de positif à dire maintenant, alors ne vous embêtez pas à nous contacter pour des interviews plus tard.

– Jason House (@JasonKHouse) 10 avril 2020

Pourtant, je peux aussi facilement comprendre pourquoi certains trouvent certains écrivains insupportables.

Voici une ventilation des soumissions récentes dans l’UFC – l’étranglement nu à l’arrière est roi!

Bonne fête nationale des frères et sœurs avec un tas de duos tueurs MMA!

Gilbert Burns prend une autre photo de Tyron Woodley:

Slips, rips et clips KO

Martin Kampmann a participé à des morceaux assez incroyables au cours de sa carrière à l’UFC. Super gentil!

Le parcours de Valentina Shevchenko dans les sports de combat est assez sauvage. Elle se bat depuis si longtemps – cela aide certainement à expliquer comment elle est si précise dans l’Octogone.

L’une des nombreuses victoires de retour légendaires de Nogueira! De plus, Tim Sylvia se moque trop, il était dangereux de son temps.

