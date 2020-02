Midnight Mania! Dan Hooker appelle Dustin Poirier, qui demande un créneau pour le tournoi principal de cinq tours

Bienvenue à Midnight Mania!

Fraîchement sorti de sa guerre contre Paul Felder (voir), Dan Hooker cherche à se lancer dans une autre chute sanglante. Avec Justin Gaethje potentiellement occupé par Conor McGregor, Hooker a réajusté son objectif vers un autre concurrent Lightweight: “The Diamond” Dustin Poirier.

Poirier a été vu pour la dernière fois à l’intérieur de l’Octogone en face de Khabib Nurmagomedov, mais il n’a pas réussi à marquer la surprise. Après la défaite, Poirier est passé sous le couteau mais semble prêt à se battre plus tôt que tard, car il réclame assez souvent des combats sur Twitter. L’ancien champion par intérim a répondu deux fois à Hooker et semble intéressé à jeter avec le Kiwi. Plus précisément, Poirier a indiqué qu’il voulait une occasion de tournoi principal de cinq rondes contre Hooker.

Bien qu’il ait probablement encore ressenti les séquelles de sa dernière bagarre brutale de 25 minutes, Hooker a accepté de s’inscrire pour une autre.

Tout bien considéré, cela semble être le combat à mener pour les deux hommes. Si – et c’est un énorme SI! – McGregor vs Gaethje tombe en panne à un moment donné de l’été, le vainqueur serait certainement le prochain dans la file pour un tir au titre. Cependant, le gagnant ici serait sacrément proche d’un tir sur l’or léger également, et il y a presque une garantie que ce serait un combat amusant.

Réserver!

Insomnie

La vie de combat régional est rarement une tonne de plaisir.

Movsar Evloev a été contraint de se retirer de son combat contre l’UFC 248 en raison d’un accident de moto en Thaïlande. Les accidents mineurs et majeurs sont courants en Asie du Sud-Est, où les touristes bandés sont partout.

Pouvoir des filles!

J’admire les tripes, mais un peu de conscience de soi en reconnaissant que le combat était plus que terminé serait bien.

Un excellent exemple d’un exercice «combo pour combo», qui est une pratique assez standard dans la plupart des gymnases MMA.

Le conditionnement corporel ne change jamais mais est toujours amusant.

Slips, rips et clips KO

Luke Rockhold était une bête athlétique à son époque. Ces temps semblent révolus depuis longtemps, mais je me souviendrai avec émotion de sa série de finitions à la fois dans Strikeforce et UFC.

C’est une mauvaise idée de rester trop grand dans la poche.

Roi souterrain ou roi de retour?

Terrain aléatoire

L’homme a presque brisé la stratosphère.

Midnight Music: RIP à David Roback, fondateur et guitariste de Mazzy Star.

