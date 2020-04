Midnight Mania! Dana White confirme que Khabib Nurmagomedov de l’UFC 249 promet de révéler toute la carte demain

Bienvenue à Midnight Mania!

Le rêve est terminé.

Pas plus tard qu’hier, l’espoir était (à peine) vivant. Khabib Nurmagomedov est venu avec un commentaire sur la fin de son entraînement et sur sa préparation au combat si les détails pouvaient être déterminés pour l’UFC 249, qui n’est plus qu’à 11 jours. Cependant, lorsqu’un faux compte Twitter d’Ariel Helwani a attiré une réponse de Dana White, révélant que Nurmagomedov ne serait pas en compétition contre Tony Ferguson … ou pas du tout.

Absolument PAS vrai !!! La carte est en cours mais @TeamKhabib est sorti. J’annoncerai la carte entière demain.

– Dana White (@danawhite) 6 avril 2020

Le faux Ariel HelVUn compte a tweeté: «#BREAKING: Dana White et Vladimir Poutine ont conclu un accord sur les dispositions de voyage pour le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, de venir aux États-Unis. Il combattra Tony Ferguson. Ça se passe les gars. # UFC249 continuera comme prévu le 18 avril. »

Presque immédiatement, White a répondu de nier la nouvelle: «Absolument PAS vrai !!! La carte est en cours mais @TeamKhabib est sorti. J’annoncerai la carte entière demain. »

Sauf intervention divine, cela semble être la fin officielle et douloureuse des semaines de drame pour savoir si Tony vs Khabib se produira ou non. C’est agréable de connaître enfin le résultat, même s’il est désastreux. Personnellement, j’espère que l’UFC accepte la suggestion de Nurmagomedov de réserver à nouveau le combat pour août plutôt que de forcer Ferguson à affronter un autre adversaire à court préavis ou un combat pour le titre intérimaire. Il y a beaucoup d’autres combats qui se battent pour sauver l’événement et concourir – Usman vs Masvidal n’importe qui? – mais ce combat mérite d’être sauvé.

Sixième fois c’est le charme?

Insomnie

Jim Miller déclare la guerre à COVID-19.

Nick Newell répond au défi de push up de Francis Ngannou … sa situation de manque de bras est-elle un avantage dans cette bataille?

Andrei Arlovski presque nu avec une machette et de la peinture de guerre en fait un spectacle terrifiant.

En parlant d’images nues, j’ai vu TROP DAMN BEAUCOUP lors de la collecte de contenu au cours des dernières 48 heures. Je sais que tout le monde s’ennuie, mais les combattants du MMA doivent se calmer.

Jon Jones s’entraîne à tirer des armes tout en étant sobre, ce qui est apparemment un changement positif de garder un pistolet ivre dans la voiture.

Pour tous ceux qui s’ennuient encore plus, Michael Chiesa a publié une excellente liste de certains de ses combats préférés.

Slips, rips et clips KO

Échanges sauvages et coups de pied:

Rappel: l’absence de Frank Shamrock au Temple de la renommée de l’UFC est honteuse. Mec est une légende!

“Krazy Horse” est probablement le combattant le plus dangereux avec un record de moins de 500 dans l’histoire du MMA.

Terrain aléatoire

Air Bud 5: Spikes Back.

Midnight Music: Le seul numéro 1 de l’histoire des États-Unis à avoir répété un mot quatre fois dans son titre.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.