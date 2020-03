Midnight Mania! Darren Till publie des photos sincères de la prise de poids induite par la quarantaine

Bienvenue à Midnight Mania!

Darren Till n’est pas étranger aux difficultés de l’échelle. «Le gorille» était un poids welter massif, et cet avantage de taille avait un coût. Till a manqué de poids deux fois lors d’une compétition à 170 livres et, à certaines occasions, il a pris du poids, Till était tellement déshydraté qu’il perdait la vue au sauna.

Heureusement, Till a depuis déménagé à 185 livres, une division qui correspond bien mieux à son cadre. Les débuts de Till chez Middleweight ont été assez réussis, car il a envoyé le précédent prétendant au titre Kelvin Gastelum! En bref, c’est une situation améliorée pour Till.

Une situation améliorée jusqu’à ce que cette maudite quarantaine force «The Gorilla» à quitter la division des poids moyens! Être seul à la maison a entraîné de mauvais choix nutritionnels de la part de Till, qui se gonfle.

J’admire et respecte grandement la nature à venir de Till, et il n’est pas seul. Pour chaque athlète postant à la maison et en solo – qui continuera d’avoir une place sur Midnight Mania – il y a un combattant dont la réduction de poids vient d’être annulée. Dans le cas de mon collègue Andrew Coyne, l’annulation de son combat du 11 avril a nécessité une douzaine de beignets de Krispy Kreme.

Que vous gériez le temps seul avec des bonbons ou des planches latérales, restez en sécurité tout le monde!

Daniel Cormier affrontant Ali Abdelaziz est sûr d’apporter un sourire aux visages des nombreuses personnes qui méprisent le manager de Dominance MMA.

Je me demande si c’était à l’époque où Andrei Arlovski s’entraînait avec Freddie Roach? De toute façon, un morceau d’histoire cool!

J’avais 16 ans quand j’ai eu l’honneur de m’entraîner avec le champion des poids lourds UFC Andrei Arlovski. Un gars super dur à la hauteur de son nom The Pitbull. J’ai réussi à lui donner des ennuis. Merci champion! pic.twitter.com/BMCLJNTCaG

– AndyRuizjr (@ Andy_destroyer1) 19 mars 2020

Apparemment, Josh Barnett est dans l’industrie du whisky!

Je ne sais pas si les athlètes d’un autre sport seraient sympa de partager une tasse entre trois hommes, mais c’est encore un petit truc intéressant!

Jeff Monson porte ma tasse dans ce combat. Lui et Roy Nelson ont demandé (très gentiment) juste avant de sortir s’ils pouvaient emprunter ma tasse.

Qu’en dites-vous? Oui bien sûr.

Monson après le combat … “merci mec, je l’ai rincé pour vous” #TrueStory https://t.co/BnL20KepmA

– Rex Highwalker (@HighwalkerMMA) 19 mars 2020

En parlant de cela, Ryan Bader trouve toujours des moyens de lutter.

Tiger Muay Thai semblait être l’un des derniers gymnases MMA ouverts, mais ils sont également fermés. Bien que tous les combattants vivent à distance de marche du gymnase …

Il n’y a pas beaucoup de pires façons de descendre que par injection hépatique.

Deux retours pour le prix d’un!

Mec, ces genoux ont l’air particulièrement hargneux et douloureux.

