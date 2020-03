Midnight Mania! Désolé Jan Blachowicz, mais l’UFC se penchant vers le match revanche Jon Jones vs Dominick Reyes

Bienvenue à Midnight Mania!

“Notre match revanche va être épique” – Jon Jones, immédiatement après l’événement principal de l’UFC 247 (HIGHLIGHTS).

Il s’avère que cette revanche pourrait arriver plus tôt que prévu. L’UFC semblait impliquer que Jones affronterait ensuite le vainqueur de Jan Blachowicz contre Corey Anderson, et Blachowicz a tenu son paroxysme avec une victoire par KO au premier tour tonitruante. Blachowicz et Jones se sont même affrontés à travers la cage dans un moment plutôt cool quelques secondes seulement après l’arrivée.

Au lieu de cela, Jon Realejo de BloodyCanvas rapporte que Reyes recevra une revanche immédiate.

Dana White vient de dire sur sa diffusion en direct sur Instagram qu’ils cherchent à réserver une revanche de Jones / Reyes. Pause difficile pour Jan Blachowicz mais je ne déteste pas # UFC

– Jon Realejo (@BloodyCanvasJon) 6 mars 2020

C’est une situation difficile, car les deux hommes méritent une grande opportunité. Aux yeux de beaucoup, Reyes mérite le titre lui-même, car il y a un argument fort selon lequel il était le meilleur homme lors de leur première rencontre. Personne n’a jamais pu atterrir sur Jones aussi régulièrement que «The Devastator», ni forcer Jones à lutter frénétiquement pour préserver sa conscience. Reyes mérite absolument une revanche.

Blachowicz, quant à lui, a remporté ses trois derniers combats et sept de ses huit précédents. L’attaquant polonais n’a jamais été aussi beau, et il est certainement le plus méritant des prétendants qui n’ont pas encore affronté «Bones».

Quelqu’un a dû se laisser distancer, et à partir de maintenant, il semble que Blachowicz soit un homme étrange.

Eh bien, c’est bizarre.

Après son scrap avec Paulo Costa, j’ai écrit un article sur la façon dont Yoel Romero existe et se bat tout en étant en désaccord avec tout le concept du temps. Je présente d’autres preuves:

Khabib donne ses réflexions sur le jiu-jitsu:

Compte tenu de son exode difficile et de son voyage aux États-Unis, c’est vraiment cool de voir Weili Zhang utiliser à la fois sa propre lutte et les problèmes de son pays avec le virus comme motivation avant son combat pour le titre.

Et sur cette note, je suis très excité pour l’événement co-principal de l’UFC 248. Les deux femmes impressionnent, mais mon argent est sur Joanna Jedrzejczyk!

Pour ceux qui ont suivi les accusations d’agression sexuelle contre Abdul Razak Alhassan, il a été jugé «non coupable» devant le tribunal aujourd’hui.

C’est pourquoi je déteste les takedowns de formation dans le gi. Les gars de judo restent en arrière!

Slips, rips et clips KO

A en juger par le clip. Magomedov semblait capitaliser sur la blessure à la jambe de son adversaire, plutôt que de terminer le combat uniquement par accumulation de coups de pied bas. Intelligent!

Je n’ai aucune information technique à fournir sur celui-ci.

Un excellent exemple de mentalité offensive et de rester dans le combat! De plus, les genoux du foie font vraiment mal.

Terrain aléatoire

Un type de cascade différent:

