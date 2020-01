Midnight Mania! Din Thomas rôtit Stephen A. Smith pour ses compétences de boxe pitoyables

Bienvenue à Midnight Mania!

Écoutez, je ne veux pas continuer à écrire le nom de Stephen A. Smith et aider à justifier son énorme salaire ESPN avec plus d’attention. Mais ma main est forcée, car la parodie de Smith à la retraite de l’UFC et de l’entraîneur de l’équipe américaine Din Thomas est la perfection.

Smith a soulevé la colère des fans le week-end dernier à l’UFC 246 quand il a enterré Donald Cerrone après sa perte, arguant que “Cowboy” a craqué sous la pression et a abandonné. Les affirmations étaient alors ridicules, mais la révélation que Conor McGregor a brisé le visage de Cerrone dans le court combat les a rendus encore plus maladroits rétrospectivement.

Face à la critique pour ses mots durs sur un sujet qui n’est pas son fort, Smith a fait la seule chose raisonnable: recruter un entraîneur de boxe qui n’a clairement aucune idée de ce qu’il fait et attraper la caméra la plus proche. Je ne sais pas quel était l’objectif visé, mais le résultat a été une comédie, et Din Thomas l’a merveilleusement développé.

Insomnie

Matt Brown est l’un des rares combattants à qui je ne roulerai pas des yeux pour s’être qualifié de spartiate. Mec est stupide dur.

En parlant de rôti, Khabib Nurmagomedov est assez efficace avec une conversation trash simple.

Les pivots de Dominick Cruz sont si propres.

Jamais trop de filature!

Ce nouveau format de mème est très applicable au MMA, et je suis là pour ça.

Slips, rips et clips KO

Se pencher en arrière!

Ce n’est jamais facile de gérer une boxe Southpaw propre.

Un coup de tête vraiment bien installé suivi de genoux – tout est dans les feintes!

Terrain aléatoire

Fait peu connu: la pétanque, un jeu de puissance et de finesse, est le sport Mania Meet Up officiel de choix.

Midnight Music: sans Swans, l’album de Daughters You Won’t Get What You Want serait mon album de noise rock préféré de la dernière décennie. Un disque effrayant, lourd et brillamment écrit, YWGWYW est le son de l’effondrement mental.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.