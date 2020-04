Midnight Mania! Dominick Reyes pense que Jon Jones n’est qu’un obstacle au match revanche

Bienvenue à Midnight Mania!

Le mois dernier, Jon Jones a été arrêté dans un autre incident lié à l’alcool et aux véhicules, cette fois avec une arme à feu chargée. Cependant, Jones a encore une fois réussi à s’échapper relativement intact des accusations, et la déclaration officielle de l’UFC sur la situation n’a rien mentionné au sujet de la suppression du titre.

Tout cela a explosé en tant que comportement “Bones” standard après environ trois jours de mèmes.

En tant que tel, Jones est toujours le champion des poids lourds légers, et Dominick Reyes continue de le viser après leur combat très controversé à l’UFC 247. Cependant, Reyes a déclaré à MMAJunkie que même si lui et l’UFC aiment le match revanche, il craint que Jones ne soit moins intéressé. “Je sais que l’UFC est à bord”, a déclaré Reyes. «Je sais que je suis à bord. Le problème est Jon en ce moment. Il va dire qu’il est en ligne, évidemment sur Twitter. Quand il a ces contrats devant lui, il est un peu différent. C’est là que nous en sommes. “

“C’était un combat de chiens, mon frère”, a poursuivi Reyes. «Le dernier combat était un pur combat de chiens. Je ne pense pas qu’il veuille recommencer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu’il veuille encore ces mains. Il ne veut pas entrer dans ce combat de chiens avec moi. C’est là que nous en sommes. ”

Malgré l’arrestation susmentionnée de Jones, Reyes est heureux que Jones reste le champion, car il veut prendre la ceinture de “Bones” lui-même.

“Eh bien, (explétif), mec”, a déclaré Reyes. “J’ai l’impression d’avoir été lésé le 8 février. Je ne suis pas d’accord avec ça. Je ne vis pas seulement ma vie comme, “Oh ouais. C’est cool. Je me suis fait voler. Je ne vais rien y faire. Je veux le rattraper. Je veux le combattre à nouveau avec des juges un peu plus compétents. »

Si le combat se concrétise, Reyes s’attend à ce qu’il ait lieu à l’automne.

Insomnie

Eh bien, cette rumeur a duré moins de 24 heures.

Il s’avère que Mike Beltran est précisément le héros dont nous avons besoin en ce moment.

Et bien voilà. Profitez du rire et restez en sécurité là-bas. Rien de mal avec un sens de l’humour et un rire à mes dépens. Gracias pic.twitter.com/StB9pwLEfN

– Mike Beltran (@RefMikeBeltran) 16 avril 2020

La confiance en soi (presque à un niveau délirant) est assez critique pour atteindre les plus hauts niveaux de sports de combat!

Fait connexe: Chuck Norris est actuellement une ceinture noire du troisième degré sous Jean Jacques Machado.

… Il n’y a aucun moyen que Dominick Cruz puisse rester en bonne santé pendant encore trois semaines, n’est-ce pas?

Euh ouais. Les embouchures sont importantes. Veuillez les porter en combat.

Slips, rips et clips KO

Un autre clip “Marvelous”, un autre match de boxe légendaire:

Précision absolue de “The Doctor”.

Une garde réussie? Assez rare. Une garde réussie tire-t-elle la torsion de la soumission du verrou? Presque inouï!

Terrain aléatoire

Je suis forcé d’être en désaccord avec Derrick Lewis: il ne va pas bien.

Midnight Music: Ma mère m’a lié à une reprise assez cool de “Isolation” de John Lennon qui vaut vraiment la peine d’être écoutée et met en vedette Johnny Depp (?!?).

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.