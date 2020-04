Midnight Mania! Edson Barboza contre Dan Ige ciblé le 16 mai à Jacksonville

Bienvenue à Midnight Mania!

Nous avons un BANGFEST potentiel entre nos mains, car Combate a rapporté qu’Edson Barboza et Dan Ige s’affronteront probablement le samedi 16 mai 2020 à l’UFC Fight Night 176 à Jacksonville, en Floride.

Les temps ont été difficiles pour Edson Barboza, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers combats. À un moment donné, il a demandé sa libération de l’UFC entièrement, et ce mouvement de poids plume semble étrange. Cependant, il convient de mentionner que la seule victoire du Brésilien au cours de cette période a été une démonstration dominante contre le concurrent actuel des poids légers Dan Hooker, et il méritait sans doute le clin d’œil contre Paul Felder.

Autrement dit, Barboza est toujours très dangereux.

Pendant ce temps, Ige a pris un virage après un début décevant et a mis sur pied une série de victoires de cinq combats contre Mirsad Bektic et Kevin Aguilar. Ige a développé une formidable attaque de kickboxing pour accompagner son méchant jeu de haut niveau. Cela semble être un défi très réel pour les deux hommes: Barboza sera obligé de faire face à un autre combattant sous pression, tandis qu’Ige sera confronté à la menace de KO la plus grave de sa carrière.

Qui avez-vous?!?

Insomnie

Une vieille leçon revient au premier plan: ne restez pas sous la pomme / boîte / quoi que ce soit.

Je ne peux pas décider si Zabit Magomedsharipov semble avoir été envoyé par les pouvoirs sacrés ci-dessus ou s’il est l’un des quatre cavaliers de l’apocalypse.

Déchirer son scrotum s’est avéré être l’atout ultime de Bryce Mitchell. Quel discours poubelle est plus vicieux?

Je n’essaie pas de faire valoir Kamaru Usman comme une superstar charismatique, mais il obtient trop de flack. Il gagne tout le temps!

Une réaction universelle:

D’une part, ce serait cool si l’UFC pouvait éviter les conflits d’intérêts comme l’exemple ci-dessous. Cependant, il est également intéressant de voir comment les commentateurs le gèrent. Dominick Cruz lui-même a toujours tendance à favoriser ses coéquipiers, alors que Daniel Cormier leur semble particulièrement dur!

Slips, rips et clips KO

Ralenti d’un crochet gauche écrasant:

J’aime mieux le deuxième KO car il ressemble moins à une exécution.

Ces deux-là ont jeté comme s’ils étaient en tête d’affiche de MSG!

Terrain aléatoire

Deux jours, deux impressionnants mammifères marins!

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.